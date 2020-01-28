Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер устроили битву элегантных образов с белыми блузами на завтраке номинантов на «Оскар»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
В США прошел завтрак с номинантами на кинопремию «Оскар», победители в которой станут известны 9 февраля. Актеры и режиссеры собрались, чтобы попозировать фотографам и подготовиться к главному событию года.
На красной дорожке блистали Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Лора Дерн, Брэд Питт, Флоренс Пью, Леонардо Дикаприо, Роберт Де Ниро, Кети Бейтс, Квентин Тарантино и другие знаменитости.
Основные претендентки на статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» Рене Зеллвегер и Шарлиз Терон для выхода в свет выбрали элегантные образы с белыми блузами-рубашками. Шарлиз надела комплект от Dior — блузу с короткими широкими рукавами, юбку-трапецию средней длины и на пуговицах и черные туфли на шпильке. Рене свой выбор остановила на брючном костюме с пиджаком от Tom Ford, который она в середине ланча сняла.
Флоренс Пью, претендующая на «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Маленькие женщины», на красной дорожке позировала в ярком асимметричном платье от бренда Monse.
Фото: Getty Images
Лора Дерн, попавшая в одну номинацию с Пью, для выхода в свет выбрала ансамбль от Oscar de la Renta — кожаный сарафан и блузу с объемным воротником.
Фото: Getty Images
Два главных кинокрасавца — Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо — на ланче появились в классических костюмах. Питт выбрал серый tan suit с рубашкой того же оттенка, ДиКаприо — черный с белой рубашкой.
Актрисы Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Сирша Ронан на мероприятии не появились. Каждая из них претендует на статуэтку «Оскар»: Ронан и Йоханссон — за главную роль, Робби — за роль второго плана.
Фото: Getty Images, AdMedia/ Global Look press
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