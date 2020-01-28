Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер устроили битву элегантных образов с белыми блузами на завтраке номинантов на «Оскар»

В США прошел завтрак с номинантами на кинопремию «Оскар», победители в которой станут известны 9 февраля. Актеры и режиссеры собрались, чтобы попозировать фотографам и подготовиться к главному событию года.

На красной дорожке блистали Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Лора Дерн, Брэд Питт, Флоренс Пью, Леонардо Дикаприо, Роберт Де Ниро, Кети Бейтс, Квентин Тарантино и другие знаменитости.

Основные претендентки на статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» Рене Зеллвегер и Шарлиз Терон для выхода в свет выбрали элегантные образы с белыми блузами-рубашками. Шарлиз надела комплект от Dior — блузу с короткими широкими рукавами, юбку-трапецию средней длины и на пуговицах и черные туфли на шпильке. Рене свой выбор остановила на брючном костюме с пиджаком от Tom Ford, который она в середине ланча сняла.