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Шарлиз Терон и Рене Зеллвегер устроили битву элегантных образов с белыми блузами на завтраке номинантов на «Оскар»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шарлиз Терон

Фото: Getty Images

Мероприятие состоялось в Голливуде.

В США прошел завтрак с номинантами на кинопремию «Оскар», победители в которой станут известны 9 февраля. Актеры и режиссеры собрались, чтобы попозировать фотографам и подготовиться к главному событию года.

На красной дорожке блистали Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Лора Дерн, Брэд Питт, Флоренс Пью, Леонардо Дикаприо, Роберт Де Ниро, Кети Бейтс, Квентин Тарантино и другие знаменитости.

Основные претендентки на статуэтку в номинации «Лучшая женская роль» Рене Зеллвегер и Шарлиз Терон для выхода в свет выбрали элегантные образы с белыми блузами-рубашками. Шарлиз надела комплект от Dior — блузу с короткими широкими рукавами, юбку-трапецию средней длины и на пуговицах и черные туфли на шпильке. Рене свой выбор остановила на брючном костюме с пиджаком от Tom Ford, который она в середине ланча сняла.

Рене Зеллвегер в Tom Ford
Getty Images
Шарлиз Терон в Dior
AdMedia/ Global Look press

Флоренс Пью, претендующая на «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Маленькие женщины», на красной дорожке позировала в ярком асимметричном платье от бренда Monse.

Флоренс Пью

Фото: Getty Images

Лора Дерн, попавшая в одну номинацию с Пью, для выхода в свет выбрала ансамбль от Oscar de la Renta — кожаный сарафан и блузу с объемным воротником.

Лора Дерн

Фото: Getty Images

Два главных кинокрасавца — Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо — на ланче появились в классических костюмах. Питт выбрал серый tan suit с рубашкой того же оттенка, ДиКаприо — черный с белой рубашкой.

Брэд Питт
AdMedia/ Global Look press
Леонардо ДиКаприо
AdMedia/ Global Look press

Актрисы Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Сирша Ронан на мероприятии не появились. Каждая из них претендует на статуэтку «Оскар»: Ронан и Йоханссон — за главную роль, Робби — за роль второго плана.

Фото: Getty Images, AdMedia/ Global Look press

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