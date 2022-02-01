Шарапова похвасталась шарфом цвета фуксии, а Тарасова — сумкой за 73 тысячи рублей

Шарапова похвасталась шарфом цвета фуксии, а Тарасова — сумкой за 73 тысячи рублейЗвезды на презентации нового сезона сериала «И снова здравствуйте!»
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Фото: пресс-служба
Последний день января закончился громкой премьерой сериала «И снова здравствуйте!» в столичном кинотеатре «Октябрь». Оценить новый сезон популярного проекта приехали многие знаменитости, в числе которых Аглая Трасова, Любовь Толкалина с дочерью Марией и ее супругом, Андрей Мерзликин с семьей, Антон Батырев со спутницей, Арина Шарапова, Андрей Бурковский и другие.
В числе первых знаменитостей, посетившей столь значимое событие, оказалась актриса Аглая Тарасова. Звезда фильма «Лед» предпочла кожаный аутфит, дополнив брутальный дерзкий образ акцентной сумочкой от Madame Chatelet. Аксессуар с ручкой в виде дикой кошки стоимостью около 73 000 рублей тут же привлек к себе внимание журналистов и фотографов. Деталь отлично гармонировала с образом, сделав его более сдержанным и элегантным.
Фото: пресс-служба
Выделялась на фоне гостей и 43-летняя актриса Любовь Толкалина, которая также отдала предпочтение дерзкому образу. Сексуальное платье-комбинация, грубые ботинки и байкерская куртка-косуха подчеркнули стройность и природную красоту знаменитости.
Фото: пресс-служба
Сопровождала на светском мероприятии знаменитую маму Мария Михалкова-Кончаловская, которая выбрала похожий аутфит. Девушка отдала предпочтение эффектной кожаной мини-юбке, рубашке в тон с прозрачными рукавами и дополнила образ грубыми ботинками, а также массивными аксессуарами-цепями и акцентными деталями. Компанию Маше в этот вечер составил ее супруг Никита Кузьмин. Влюбленные выглядели счастливыми и с удовольствием позировали на камеру.
Фото: пресс-служба
Сюжет «И снова здравствуйте!» строится вокруг терзаний бандита Бориса, решившего однажды завязать со своим криминальным прошлым и начать новую жизнь. Возможно, ему бы все удалось, вот только в какой-то момент кара его находит, и он умирает. Казалось бы, на этом история должна закончится, но не тут-то было. Герой возвращается из мира мертвых, чтобы выяснить, кто же все-таки его убил и забрал себе все сбережения.
Первую серию комедийного сериала можно уже сегодня посмотреть на сервисе IVI.
Фото и видео: пресс-служба