Шарапова похвасталась шарфом цвета фуксии, а Тарасова — сумкой за 73 тысячи рублей

Сюжет «И снова здравствуйте!» строится вокруг терзаний бандита Бориса, решившего однажды завязать со своим криминальным прошлым и начать новую жизнь. Возможно, ему бы все удалось, вот только в какой-то момент кара его находит, и он умирает. Казалось бы, на этом история должна закончится, но не тут-то было. Герой возвращается из мира мертвых, чтобы выяснить, кто же все-таки его убил и забрал себе все сбережения.

Первую серию комедийного сериала можно уже сегодня посмотреть на сервисе IVI.