Шаляпин хочет открыть бизнес, Навка отметила день рождения: события из жизни звезд 13 апреля

Наталья Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем. 4 дня назад актриса отравилась и до сих пор не может окончательно прийти в себя. «Все равно нехорошо мне. Вчера весь день была слабость, тошнило. Я ничего не могу делать», — поделилась звезда сериала «Универ» в своем Telegram-канале.

Прохор Шаляпин решил заняться бизнесом, сообщает «Пятый канал». По словам певца, он хочет стабильного дохода и спокойствия. В планах у Прохора открыть сеть домов престарелых. В его заведениях обязательно будет спа-зона с бассейном, европейский сервис и живые концерты по вечерам.