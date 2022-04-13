Шаляпин хочет открыть бизнес, Навка отметила день рождения: события из жизни звезд 13 апреля
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Фото: Соцсети
Наталья Рудова пожаловалась на проблемы со здоровьем. 4 дня назад актриса отравилась и до сих пор не может окончательно прийти в себя. «Все равно нехорошо мне. Вчера весь день была слабость, тошнило. Я ничего не могу делать», — поделилась звезда сериала «Универ» в своем Telegram-канале.
Прохор Шаляпин решил заняться бизнесом, сообщает «Пятый канал». По словам певца, он хочет стабильного дохода и спокойствия. В планах у Прохора открыть сеть домов престарелых. В его заведениях обязательно будет спа-зона с бассейном, европейский сервис и живые концерты по вечерам.
Фото: Соцсети
Ольга Серябкина рассказала, как провела свой 37-й день рождения. По словам артистки, праздник она отмечала дома в кругу самых близких. «Это был максимально тихий и спокойный день. Не хотелось ничего другого. Самый классный день рождения, который только может быть в этом году», — поделилась певица в блоге.
Анастасия Тарасова показала подросшего сына. На фото Алексей сидит в детском кресле и, улыбаясь, смотрит на маму. Поклонники отметили, как кроха становится похож на отца: «Ну вылитый батя», «Чудесный малыш», «Очень похож на Дмитрия», «Просто лапушка», «Копия Димы».
Фото: Соцсети
Свой день рождения сегодня отмечает Татьяна Навка. Звезде фигурного катания исполнилось 47 лет. «С долей юмора, отличным настроением, верой в лучшее, энергией весны и пробуждения я встречаю свой личный новый год», — написала олимпийская чемпионка в своем Telegram-канале.
Дима Билан рассказал поклонникам, что ему предстоит перенести еще одно хирургическое вмешательство после недавней операции. Подробности артист разглашать не стал. «Сегодня у меня день икс. Я сегодня делаю дополнительную операцию. Хотя, наверное, нельзя ее так назвать. Наркоз будет общий. Скажем, вмешательство, проверка организма. Узнаем, как идет процесс выздоровления. Дальше буду шагать абсолютно уверенно в будущее», — объяснил певец.
Клава Кока продолжает усердно заниматься спортом, ведь сезон купальников совсем близко. «Третья тренировка за 6 дней. Качок Клавдия на связи», — написала блондинка.
Мария Горбань рассказала, что всю неделю ездит по пробам. Актриса рада тому, что в России запускается много новых проектов на телевидении, в которых можно поучаствовать.
Фото: Соцсети
Михаил Шуфутинский отмечает 74-летие. Певец планирует устроить грандиозный концерт в честь своего дня рождения в Петербурге. В этот вечер со сцены прозвучат любимейшие хиты, от «Третьего сентября» до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи» и многие другие песни.
Ольга Бузова в своем Telegram-канале напомнила, что сегодня День благодарности растениям, и призвала поклонников беречь природу.
Настя Ивлеева призналась, что предпочитает комфортную спортивную одежду тесным юбкам и строгим блузкам. «Хотела какое-то время погонять на классике, но на кой черт она нужна, если есть спортивки, гоняющие ветерок между ляжками», — пошутила блогер.
Рената Литвинова не сидит без дела ни дня. «Между моими больничными делами и написанием нового снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны Гвасалии. Тут я встречаю много талантливых людей», — поделилась актриса.
Фото: Global Look Press, соцсети