Сестры Михалковы, Кристина Орбакайте и другие звезды на премии «Белый квадрат»

На днях в московском «Гоголь Центре» вручали премию операторского искусства «Белый квадрат». На 14-ю по счету церемонию съехались звезды — Анна и Надежда Михалковы, Егор Кончаловский, Кристина Орбакайте, Елена Лядова и другие.

Приз за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме получил Владимир Башта за фильм «Время первых».