Серябкина отметила день рождения, Летучая подготовилась к Пасхе: события из жизни звезд 12 апреля

Максим Фадеев порассуждал на тему любви к Отечеству: «Мой отец всегда учил меня, что Родина и мама — это одно и то же. У нас же у всех разные матери. Они бывают всякими: и злыми, и добрыми, и так далее. Но разве можно бросить свою мать и искать себе новую? Каждый человек должен быть всегда рядом со своей матерью. Мы родились здесь. Меня так учили. Это дает мне внутреннюю силу».

Джиган вернулся в Дубай к своей семье. Рэп-исполнитель вместе с женой и детьми отдыхает на шикарной яхте. Звездное семейство греется под лучами теплого солнца, слушает музыку, ест фастфуд и купается в океане. Видеороликом с морской прогулки он поделился в своем Telegram-канале.