Серябкина отметила день рождения, Летучая подготовилась к Пасхе: события из жизни звезд 12 апреля
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Фото: Соцсети
12 апреля Ольга Серябкина отмечает свой день рождения. Певице исполнилось 37 лет. «Сегодня мой день. Я проснулась с мыслью let it flow, не планируя ничего специального. Пусть все сегодня происходит спонтанно, а все главное, что можно пожелать, у меня есть», — написала экс-солистка группы «Серебро» в своем Telegram-канале.
Соцсети
Соцсети
Анна Семенович решила встретиться со своими фанатами из столицы. Об этом она сообщила в личном блоге. «Вот мне интересно, много у меня тут подписчиков, кто живет в Москве? Может, устроим встречу?» — обратилась к подписчикам блондинка.
Настасья Самбурская в честь Дня космонавтики опубликовала архивное фото, на котором позирует в скафандре. «В сериале «Команда Б» мне довелось сыграть барышню, проходящую подготовку их группы к полету на МКС», — добавила актриса.
Фото: Соцсети
Максим Фадеев порассуждал на тему любви к Отечеству: «Мой отец всегда учил меня, что Родина и мама — это одно и то же. У нас же у всех разные матери. Они бывают всякими: и злыми, и добрыми, и так далее. Но разве можно бросить свою мать и искать себе новую? Каждый человек должен быть всегда рядом со своей матерью. Мы родились здесь. Меня так учили. Это дает мне внутреннюю силу».
Джиган вернулся в Дубай к своей семье. Рэп-исполнитель вместе с женой и детьми отдыхает на шикарной яхте. Звездное семейство греется под лучами теплого солнца, слушает музыку, ест фастфуд и купается в океане. Видеороликом с морской прогулки он поделился в своем Telegram-канале.
Елена Летучая отлично провела время на предпасхальном бранче в Доме фарфора. Там телеведущую научили правильно сервировать стол к Пасхе, чем его украшать, а также из чего можно собрать тематический букет.
Клава Кока поделилась снимком со съемок шоу «Вундеркинды». Яркий образ певицы оценили ее подписчики. «Красотка», «Какая крутая», «Стильная», «Ух ты! Классно выглядишь», — пишут в комментариях.
Фото: Соцсети
Ксения Бородина призналась, что страдает от шопоголизма. По словам телеведущей, она может потратить на безделушки кругленькую сумму. «А в вашей жизни тоже было миллиард бесполезных покупок? Так бешусь все время. Вот ночью ложишься и фигачишь то на 10, то на 20 тысяч», — высказалась звезда.
Рената Литвинова предстала в образе роковой красотки. такой яркий макияж звезда сделала для съемок. Поклонники щедро одарили ее комплиментами в комментариях: «Принцесса-лебедь», «Красавица», «Просто волшебная», «Все краше и краше», «Невероятная».
Фото: Соцсети
Алина Загитова показала, как проходит ее тренировка. Фигуристка опубликовала короткий видеоролик, где разучивает новый номер под чутким руководством тренера.
Сегодня в честь Дня космонавтики на телеканале «Россия» покажут торжественный концерт на космодроме Байконур. В грандиозном шоу примут участие такие звезды, как Сергей Полунин, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Александр Рыбников, Кузьма Бодров и многие другие. В исполнении народных артистов прозвучат любимые стихи и песни, посвященные покорению необъятного космоса.
Фото: пресс-служба
Мария Горбань высказалась на тему любви к себе. «Чтобы нас полюбили, необходимо посмотреть на себя глазами, полными любви. Невозможно встретить родную душу, если мы сами для себя не являемся родной душой», — написала актриса в своем Telegram-канале.
Фото: соцсети, пресс-служба