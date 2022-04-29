Серябкина и Водонаева померились яркими костюмами на презентации ароматов

Парфюмер Валерия Нестерова и ее ученики презентовали пять нишевых ароматов, созданных на базе Школы парфюмерного искусства — творческого пространства для желающих развиваться в этом направлении.

Среди звездных гостей была замечена молодая мама Ольга Серябкина, выбравшая для бранча ярко-алый костюм с пиджаком oversize, юбкой с высокой талией актуальной в этом сезоне длины миди. Дополнила look звезда лаконичным черным кроп-топом. Гладкая прическа с прямым пробором и стильный макияж с акцентом на глаза лишь подчеркнули женственность образа певицы.