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Серябкина и Водонаева померились яркими костюмами на презентации ароматов

27 апреля в ресторане «Такахули» прошел бьюти-бранч, посвященный выходу новых ароматов российского парфюмера Валерии Нестеровой и выпускников ее парфюмерной школы. Мероприятие посетили многие звездные гости.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева

Фото: архив пресс-служб

Парфюмер Валерия Нестерова и ее ученики презентовали пять нишевых ароматов, созданных на базе Школы парфюмерного искусства — творческого пространства для желающих развиваться в этом направлении.

Среди звездных гостей была замечена молодая мама Ольга Серябкина, выбравшая для бранча ярко-алый костюм с пиджаком oversize, юбкой с высокой талией актуальной в этом сезоне длины миди. Дополнила look звезда лаконичным черным кроп-топом. Гладкая прическа с прямым пробором и стильный макияж с акцентом на глаза лишь подчеркнули женственность образа певицы.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

Фото: архив пресс-служб

Алена Водонаева в честь весны изменила образу готичной принцессы и тоже выбрала стильный брючный костюм цвета фуксии. Дополнила look звезда аксессуарами и обувью солнечно-желтого оттенка.

Алена Водонаева

Алена Водонаева

Фото: архив пресс-служб

Юмористка Елена Борщева для презентации выбрала стильный casual. Акцент в образе она сделала на модных широких брюках в черно-белую полоску.

Елена Борщева

Елена Борщева

Фото: архив пресс-служб

На бьюти-бранче все ароматы были представлены тематическими арт-инсталляциями, отражающими их звучание. Так, цветочная композиция Валерии Нестеровой Cedar Milk By Valeria Nesterova соседствовала с розово-молочным тандемом, а игристый освежающий парфюм Оксаны Бганцевой Je Suis Heureuse by Oxana Bgantseva удачно дополняли ягоды клубники.

Атмосферу мероприятия создавали ведущие: актриса, телеведущая, девушка, запустившая челлендж «Chanel против русофобии в мире» Марина Ермошкина и участник «Евровидения» и «Голос 10» Максим Завидия.

Среди гостей вечера также были Алина Шпак, Маша Цигаль, Лоя, Женя Малахова, Ирина Голубовская, Елена Князева, Мила Яковлева, Олеся Бословяк и другие.

Фото: архив пресс-служб

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