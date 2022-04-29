Серябкина и Водонаева померились яркими костюмами на презентации ароматов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Парфюмер Валерия Нестерова и ее ученики презентовали пять нишевых ароматов, созданных на базе Школы парфюмерного искусства — творческого пространства для желающих развиваться в этом направлении.
Среди звездных гостей была замечена молодая мама Ольга Серябкина, выбравшая для бранча ярко-алый костюм с пиджаком oversize, юбкой с высокой талией актуальной в этом сезоне длины миди. Дополнила look звезда лаконичным черным кроп-топом. Гладкая прическа с прямым пробором и стильный макияж с акцентом на глаза лишь подчеркнули женственность образа певицы.
Фото: архив пресс-служб
Алена Водонаева в честь весны изменила образу готичной принцессы и тоже выбрала стильный брючный костюм цвета фуксии. Дополнила look звезда аксессуарами и обувью солнечно-желтого оттенка.
Фото: архив пресс-служб
Юмористка Елена Борщева для презентации выбрала стильный casual. Акцент в образе она сделала на модных широких брюках в черно-белую полоску.
Фото: архив пресс-служб
На бьюти-бранче все ароматы были представлены тематическими арт-инсталляциями, отражающими их звучание. Так, цветочная композиция Валерии Нестеровой Cedar Milk By Valeria Nesterova соседствовала с розово-молочным тандемом, а игристый освежающий парфюм Оксаны Бганцевой Je Suis Heureuse by Oxana Bgantseva удачно дополняли ягоды клубники.
Атмосферу мероприятия создавали ведущие: актриса, телеведущая, девушка, запустившая челлендж «Chanel против русофобии в мире» Марина Ермошкина и участник «Евровидения» и «Голос 10» Максим Завидия.
Среди гостей вечера также были Алина Шпак, Маша Цигаль, Лоя, Женя Малахова, Ирина Голубовская, Елена Князева, Мила Яковлева, Олеся Бословяк и другие.
Фото: архив пресс-служб