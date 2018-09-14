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Сергей Минаев, Ирина Хакамада и другие звезды открыли фестиваль Сингапура в Москве

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Хакамада

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Накануне вечером в одном из люксовых столичных ресторанов прошло открытие Недели сингапурской кухни.

13 сентября в Москве состоялся закрытый ужин, посвященный началу Недели сингапурской кухни в ресторане Insight и открытию Фестиваля Сингапура.

Знаменитости собрались на 84-м этаже башни «ОКО» в Сити, чтобы насладиться традиционными блюдами, которые любят готовить в республике Сингапур, а также эксклюзивными коктейлями от одного из лучших бартендеров мира Виджея Мудалиара и десертами от «Лучшего кондитера Азии» Дженис Вонг.

Григорий Масленников, Ксения Князева и Урсула Ким

На мероприятии были замечены Ирина Хакамада с супругом Владимиром Сиротинским, Инга Берман, Урсула Ким, Сергей Минаев, Ксения Князева, Оксана Пономарева и другие знаменитости.

Фото: Александр Мурашкин / пресс-служба

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