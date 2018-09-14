Сергей Минаев, Ирина Хакамада и другие звезды открыли фестиваль Сингапура в Москве

13 сентября в Москве состоялся закрытый ужин, посвященный началу Недели сингапурской кухни в ресторане Insight и открытию Фестиваля Сингапура.

Знаменитости собрались на 84-м этаже башни «ОКО» в Сити, чтобы насладиться традиционными блюдами, которые любят готовить в республике Сингапур, а также эксклюзивными коктейлями от одного из лучших бартендеров мира Виджея Мудалиара и десертами от «Лучшего кондитера Азии» Дженис Вонг.