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Сергей Лазарев и другие звезды поддержали Ирину Муравьеву на премьере в Малом театре

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Сергей Лазарев

Фото: Пресс-служба
30 апреля прошел премьерный спектакль «Всегда зовите Долли!»

В этом году выдающейся актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет. Специально к юбилею любимой миллионами зрителей актрисы был приурочен выпуск спектакля «Всегда зовите Долли!», премьера которого прошла 30 апреля в московском Малом театре. Главные роли в постановке исполнили Ирина Муравьева и Валерий Афанасьев, кроме того, в романтической комедии заняты молодые актеры труппы Малого театра — Ольга Абрамова, Александр Дривень, Дарья Мингазетдинова, Максим Хрусталев, Карина Саханенко и другие.  

Среди гостей премьерного показа были замечены Илзе Лиепа, Сергей Лазарев, Андрей Григорьев-Апполонов, Ксения Новикова, Наталья Хорохорина, Антон Хабаров, Даниил Эйдлин, Максим Дунаевский.

Премьера спектакля прошла на ура — зал взорвался бурными овациями и зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены. «Уже совсем скоро состоится Евровидение, где я участвую и, конечно, подготовка к нему занимает все мое время и силы. Я нечасто бываю в театре, но один из немногих выходных перед поездкой решил провести здесь, не смог отказать себе в этом удовольствии, и ничуть об этом не пожалел. Ирина Муравьева находится в потрясающей вокальной и актерской форме. Это огромное удовольствие смотреть на выдающихся актеров, невероятная комедия, я смеялся весь спектакль», — восхитился Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев

Фото: Пресс-служба

«Этот спектакль - вечная классика американской комедии, и, конечно, любимая, неподражаемая и необыкновенно талантливая Ирина Муравьева в главной роли. Очень легкий спектакль с красивой хореографией, я открыл для себя много молодых имен и с удовольствием заново познакомился с Малым театром», — признался Андрей Григорьев-Аполлонов.

Режиссер спектакля Владимир Иванов рассказал, что ставил спектакль специально для Ирины Муравьевой: «Существует много версий этого сюжета, от пьесы Торнтона Уайлдера «Осторожно, сваха!» до знаменитого фильма «Хеллоу, Долли!». Я старался создать новое прочтение, ставил спектакль специально для Ирины Муравьевой, и очень хотел,  чтобы ее роль здесь отличалась от ее привычных ролей в театре. Зрители очень ее любят, и я уверен, что эта постановка будет пользоваться огромной популярностью».

Спектакль "Всегда зовите Долли!"

Фото: Пресс-служба

Посмотреть спектакль «Всегда Зовите Долли!» можно 5, 18, 31 мая и 9, 22 июня на сцене Малого театра на Большой Ордынке.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

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