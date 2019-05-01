Сергей Лазарев и другие звезды поддержали Ирину Муравьеву на премьере в Малом театре

В этом году выдающейся актрисе Ирине Муравьевой исполнилось 70 лет. Специально к юбилею любимой миллионами зрителей актрисы был приурочен выпуск спектакля «Всегда зовите Долли!», премьера которого прошла 30 апреля в московском Малом театре. Главные роли в постановке исполнили Ирина Муравьева и Валерий Афанасьев, кроме того, в романтической комедии заняты молодые актеры труппы Малого театра — Ольга Абрамова, Александр Дривень, Дарья Мингазетдинова, Максим Хрусталев, Карина Саханенко и другие.

Среди гостей премьерного показа были замечены Илзе Лиепа, Сергей Лазарев, Андрей Григорьев-Апполонов, Ксения Новикова, Наталья Хорохорина, Антон Хабаров, Даниил Эйдлин, Максим Дунаевский.

Премьера спектакля прошла на ура — зал взорвался бурными овациями и зрители долго не хотели отпускать артистов со сцены. «Уже совсем скоро состоится Евровидение, где я участвую и, конечно, подготовка к нему занимает все мое время и силы. Я нечасто бываю в театре, но один из немногих выходных перед поездкой решил провести здесь, не смог отказать себе в этом удовольствии, и ничуть об этом не пожалел. Ирина Муравьева находится в потрясающей вокальной и актерской форме. Это огромное удовольствие смотреть на выдающихся актеров, невероятная комедия, я смеялся весь спектакль», — восхитился Сергей Лазарев.