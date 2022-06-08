Семья Табаковых, Бондарчук, Подольская и другие звезды на премьере фильма «Молодой человек»

Картину представили актеры: Павел Табаков, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Елена Ксенофонтова и другие. Павла Табакова в этот вечер поддержали Марина Зудина и младшая сестра Маша. Звездное семейство с удовольствием позировало фотографам и общалось с журналистами.

Среди звездных гостей можно было увидеть Светлану Бондарчук, Наталью Подольскую с сестрой, Екатерину Ковальчук, Павла Деревянко, Влада Лисовца, Юлию Савичеву, Павла Деревянко, Эвелину Бледанс и многих других.

В широкий прокат фильм «Молодой человек» выходит 9 июня.