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Семья Табаковых, Бондарчук, Подольская и другие звезды на премьере фильма «Молодой человек»
В столичном кинотеатре «Каро Октябрь» 7 июня состоялась премьера ленты «Молодой человек».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: пресс-служба
Картину представили актеры: Павел Табаков, Данила Поперечный, Ингрид Олеринская, Елена Ксенофонтова и другие. Павла Табакова в этот вечер поддержали Марина Зудина и младшая сестра Маша. Звездное семейство с удовольствием позировало фотографам и общалось с журналистами.
Среди звездных гостей можно было увидеть Светлану Бондарчук, Наталью Подольскую с сестрой, Екатерину Ковальчук, Павла Деревянко, Влада Лисовца, Юлию Савичеву, Павла Деревянко, Эвелину Бледанс и многих других.
В широкий прокат фильм «Молодой человек» выходит 9 июня.
Фото: архив пресс-службы