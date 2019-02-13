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Семья Стриженовых, Виола и Виолетта Сюткины, Ольга Кабо и другие звезды посетили выставку «Николай Мещерин. Выход из суеты»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Стриженовых на выставке

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Открытие выставки «Николай Мещерин. Выход из суеты», 12 февраля, Музей русского импрессионизма

В минувший вторник, 12 февраля, в Музее русского импрессионизма открылась ретроспективная выставка «Николай Мещерин. Выход из суеты», которая стала первым совместным проектом Музея и Государственной Третьяковской галереи. С творчеством последователя философии французского импрессионизма в этот вечер познакомились Ольга Кабо, Алиса Гребенщикова, Анна Чурина, Дарья Михалкова, Таша Строгая, Светлана Абрамова, Виола и Виолетта Сюткины, Елена Ландер, Шамиль Хаматов и другие.

Екатерина и Александр Стриженовы пришли с дочерью Сашей.

На мероприятии также присутствовал посол Аргентины, его сопровождала супруга.

Все желающие смогут познакомиться с экспозицией уже с 13 февраля, и поможет им в этом сам маэстро: «саунпроменад», который Музей подготовил для своих гостей, является интерактивной музыкальной экскурсией, которую проведет для каждого зрителя художник. В нем оживут сюжеты картин, прозвучат самые яркие и интересные подробности жизни Николая Мещерина и обитателей усадьбы Дугино. Главных героев озвучат известные актеры. Выставка продлится до 19 мая.

Николай Мещерин был одним из мастеров, привносивших импрессионистические приемы в русскую живопись рубежа XIX–XX веков. Впервые за 30 лет более 100 его картин, фотографий и дневниковых записей конца XIX века собраны в единую выставку из многих российских музеев, частных коллекций, более 50 первый раз покинут запасники Государственной Третьяковской Галереи, сообщает пресс-служба Музея.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: архивы пресс-служб

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