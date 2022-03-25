Семенович выпустила песню, Утяшева рассказала про тренировку от бессонницы: события из жизни звезд 25 марта
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Анна Семенович выпустила новый трек. Музыкальную композицию она записала в паре с певицей Славой. Артистка призналась, что очень волновалась перед презентацией песни, но поклонники ее поддержали. «Мы очень старались. Мне кажется, песня очень модная и современная, жизненная и душевная. Спасибо, что вы со мной», — написала звезда в Telegram-канале.
Сын Марии Погребняк заявил, что хочет сменить гардероб. Блондинка рассказала подписчикам, что ее 15-летний наследник изъявил желание приобрести новую одежду. Мария поинтересовалась у фолловеров, в какие магазины ей стоит сходить с сыном, так как она совершенно не представляет, где купить вещи для юноши.
Фото: Соцсети
Анна Бузова показала, как проходит ее тренировка. Девушка занимается йогой. По ее словам, занятие занимает всего 25 минут, а энергии хватает на весь день. «Сегодня йога на шпагат, тренировка на стройные ножки и медитация», — рассказала блогер.
Алена Шишкова весело проводит время с дочкой. Блондинка подарила на день рождения Алисе батут. На видео девочка резво прыгает на нем под музыку. Экс-избранница Тимати отметила, что ребенок остался доволен подарком. «Радости нет предела. Этот энерджайзер всегда в движении», — написала Шишкова под видео.
Анфиса Чехова похвасталась шикарным видом из отеля. Звезда продолжает отдыхать на острове Бали. «Сегодня я приехала в потрясающий отель. Взяла day-pass. Это ваучер на целый день пребывания здесь, включающий в себя питание, загар на пляже и купание. Здесь можно купаться в океане, так как нет огромных волн и райские пляжи», — поделилась Анфиса.
Фото: Соцсети
Нино Нинидзе вышла на прогулку по пасмурной столице в ярком образе. Актриса примерила оранжевый бомбер, полосатый свитер и дополнила аутфит стильной шапкой-бини. К слову, в повседневной жизни звезда редко наносит макияж. Сегодняшний выход не стал исключением.
Юлия Ковальчук показала, как ее дочь придумывает новые концертные образы для мамы. Девочка украсила прическу куклы необычным способом. «Это моя доченька готовит мне новый сценический образ. Как вам?» — написала певица.
Фото: Соцсети
Валерий Меладзе идет в ногу со временем. Ему, так же как и всем остальным звездам российского шоу-бизнеса, пришлось подстраиваться под новую реальность и осваивать новые площадки. Артист последовал примеру коллег и создал свой Telegram-канал.
Ольга Бузова нежно поздравила маму с днем рождения. «Спасибо за жизнь, воспитание и все, что ты нам дала! Сегодня целый день провели вместе. Время с родными людьми — бесценно! Люблю тебя. Если счастлива ты — счастлива я», — написала звезда под фото с близким человеком.
Анастасия Волочкова поздравила всех с Днем работника культуры и пожелала прекрасного дня. Балерина опубликовала фото в белоснежном платье с шикарным букетом цветов и отправилась на съемку.
Кристина Орбакайте показала, как романтично проходит ее поездка. Дочь Примадонны опубликовала видео из поезда. В кадр попал букет желтых тюльпанов и заснеженная дорога.
Ляйсан Утяшева показала Иде Галич и Светлане Бондарчук особенную тренировку, которая помогает от бессонницы. Секретным методом она обещала позже поделиться и в своем Telegram-канале, а пока дала несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет восстановиться после тяжелого дня. «После вечерней прогулки примите теплый душ, выпейте чай с мелиссой, мятой, лавандой или валерьянку. Ложиться спать стоит до 22:00. И ограничьте информационный шум. Сейчас это очень выбивает», — написала Ляйсан.
Фото: Global Look Press, соцсети