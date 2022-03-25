Семенович выпустила песню, Утяшева рассказала про тренировку от бессонницы: события из жизни звезд 25 марта

Анна Семенович выпустила новый трек. Музыкальную композицию она записала в паре с певицей Славой. Артистка призналась, что очень волновалась перед презентацией песни, но поклонники ее поддержали. «Мы очень старались. Мне кажется, песня очень модная и современная, жизненная и душевная. Спасибо, что вы со мной», — написала звезда в Telegram-канале.

Сын Марии Погребняк заявил, что хочет сменить гардероб. Блондинка рассказала подписчикам, что ее 15-летний наследник изъявил желание приобрести новую одежду. Мария поинтересовалась у фолловеров, в какие магазины ей стоит сходить с сыном, так как она совершенно не представляет, где купить вещи для юноши.