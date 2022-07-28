Семенович, Чехова, Безрукова и другие звезды на гастрономическом ланче «Готовим со вкусом»

Под руководством бренд-шефа ресторанов «Урюк» Алексея Подлесных свои кулинарные навыки совершенствовали Анфиса Чехова, Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Алика Смехова, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская, Дмитрий и Полина Дибровы, Дарья Повереннова, Анастасия Гребенкина, Анастасия Макеева и Роман Мальков. Компанию им составили дизайнер украшений Лионела Дубенская; инструктор по нейрографике Анастасия Анисимова и блогер Шушанна Исраелян.

Для гастрономического мастер-класса Алексей Подлесных подобрал интересные блюда, которые можно быстро приготовить и красиво сервировать. Алексей показал несколько фирменных профессиональных приемов, в том числе правильную нарезку продуктов – и это оказалось совсем несложно.

Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым приготовили вкуснейшие сахарные мозговые косточки, запеченные в дровяной печи с говяжьим тар-таром из брянской говядины. Эвелина Бледанс и Лионела Дубенская колдовали над говяжьими ребрами кальби в сливовой корочке – и в итоге у все получилось просто отлично. Довольно сложное блюдо – лопатка ягненка, запеченная с шоколадной крошкой – досталось Алике Смеховой и Ольге Кабо с сыном. В этом блюде все гости отметили необычное сочетание мяса с шоколадом, которое получилось действительно изысканным.

Помимо мясных блюд, в программе гастроланча присутствовали и блюда с рыбой, грибами, овощами. Лагман из лисичек с эстрагоном на славу удался Полине Дибровой, а фреш-ролл с крабом в исполнении Анны Семёнович, Анастасии Гребёнкиной и Анастасии Анисимовой был безоговорочно признан гастрономическим хитом. Анфиса Чехова и Шушанна Исраелян приготовили фаршированный авокадо с лососем, который покорил всех не только вкусом, но и эстетикой подачи. За напитки на мероприятии отвечала Ирина Безрукова – она приготовила летние освежающие коктейли груша-щавель и арбуз-клубника.