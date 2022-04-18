Семенович, Бледанс, Судзиловская и другие звезды на турнире по фигурному катанию

В турнире, который проходил 16-17 апреля в «Полюс Арене» в Московской области, приняли участие 110 спортсменов, мастерство которых оценивало профессиональное жюри. Фигуристка Анастасия Гребенкина отметила, что подобного рода мероприятия являются отличной возможностью поддержать наших спортсменов, раскрыть в себе новые таланты, выявить одаренных детей и популяризировать здоровый образ жизни.