Вчера в 20:51
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Семенович, Бледанс, Судзиловская и другие звезды на турнире по фигурному катанию
В минувшие выходные прошел всероссийский любительский турнир по фигурному катанию «Золотая корона-2022». Мероприятие, организованное фигуристкой Анастасией Гребенкиной, посетили многие светские персоны и представители шоу-бизнеса.
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Фото: пресс-служба
В турнире, который проходил 16-17 апреля в «Полюс Арене» в Московской области, приняли участие 110 спортсменов, мастерство которых оценивало профессиональное жюри. Фигуристка Анастасия Гребенкина отметила, что подобного рода мероприятия являются отличной возможностью поддержать наших спортсменов, раскрыть в себе новые таланты, выявить одаренных детей и популяризировать здоровый образ жизни.
Фото: пресс-служба
Среди болельщиков на трибунах были замечены Анастасия Мыскина, Анна Семенович, Эвелина Бледанс, Юлия Беретта, Юлия Костюшкина, Светлана Лазарева, Анна Пескова, Ирина Ортман, Ирсон Кудикова и другие знаменитости.
Фото: архив пресс-службы