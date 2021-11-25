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Семейный выход Орбакайте, встреча Муцениеце и Прилучного: как прошла премия журнала ОК!

Вечером, 24 ноября, в отеле Four Seasons прошла ежегодная премия журнала ОК! Awards «Больше чем звезды — 2021». В этом году издание отмечает 15-летие, в честь которого на вечеринке собрался практически весь столичный бомонд. Яркие наряды, семейные и редкие выходы украсили этот вечер.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зара

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Внимание гостей и журналистов было приковано к Кристине Орбакайте, которая появилась на церемонии в компании супруга, бизнесмена Михаила Земцова, и дочери Клавдии. Певица выбрала яркое платье Gucci с цветочным принтом. Образ дополнили блестящие ботильоны, яркий вечерний макияж и волосы, собранные в хвост.

Кристина Орбакайте, Михаил и Клавдия Земцовы

Кристина Орбакайте, Михаил и Клавдия Земцовы

Фото: Макс Светский / Passion.ru

На премии журнала ОК! было несколько семейных пар. Катерина Шпица пришла с мужем Русланом Пановым, свадьбу с которым сыграла в феврале этого года. Актриса выбрала черное длинное платье с открытыми плечами, красивым декольте и разрезом сбоку, а ее муж предпочел облачиться в классический черный костюм.

Катерина Шпица и Руслан Панов

Катерина Шпица и Руслан Панов

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которым в последнее время приписывают проблемы в семье, появились на церемонии вместе и выглядели довольно счастливыми, намекая, что в их отношениях все прекрасно. Певец пришел в total black, а его супруга выбрала розовое платье с рукавами-фонариками в китайском стиле.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Однако на вечеринке были не только влюбленные пары, но и бывшие. Так, Агата Муцениеце появилась в черных кружевных топе и пышной юбке, подчеркивающих ее фигуру.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Экс-муж актрисы Павел Прилучный выбрал классический костюм и пришел на мероприятие без своей новой возлюбленной Мирославы Карпович.

Павел Прилучный

Павел Прилучный

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Лолита уже в который раз производит фурор на светских мероприятиях. В этот раз она выбрала черное кожаное мини-платье, подчеркивающее ее стройную фигуру и роскошные ноги. Роковой образ артистки дополнили драпировка платья, ботинки на высокой подошве и вечерний макияж.

Лолита

Лолита

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Не менее эффектный наряд был у красавицы Полины Гагариной, которая появилась в леопардом платье с длинным шлейфом. Прекрасный образ певицы дополнили сумочка Dior, туфли лодочки, нежный макияж и собранные волосы.

Полина Гагарина

Полина Гагарина

Фото: Макс Светский / Passion.ru

А вот Регина Тодоренко успела сменить за вечер два наряда. Сначала телеведущая позировала в ярко-красном платье с драпировками, а позже она переоделась в наряд с черным лифом и серебристой юбкой с пикантным разрезом, подчеркивающим ее шикарные ноги.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Фото: Макс Светский / Passion.ru

На премии журнала ОК! Awards «Больше чем звезды — 2021» также были Федор Бондарчук, Ирина Пегова, Александр Петров, Стася Милославская, Варвара Шмыкова, Эмин Агаларов, Жасмин, Инна Маликова, Зара, Аделина Сотникова, Надежда Михалкова и многие другие.

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