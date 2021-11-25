Семейный выход Орбакайте, встреча Муцениеце и Прилучного: как прошла премия журнала ОК!

Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которым в последнее время приписывают проблемы в семье, появились на церемонии вместе и выглядели довольно счастливыми, намекая, что в их отношениях все прекрасно. Певец пришел в total black, а его супруга выбрала розовое платье с рукавами-фонариками в китайском стиле.