Семейный выход Орбакайте, встреча Муцениеце и Прилучного: как прошла премия журнала ОК!
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Внимание гостей и журналистов было приковано к Кристине Орбакайте, которая появилась на церемонии в компании супруга, бизнесмена Михаила Земцова, и дочери Клавдии. Певица выбрала яркое платье Gucci с цветочным принтом. Образ дополнили блестящие ботильоны, яркий вечерний макияж и волосы, собранные в хвост.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На премии журнала ОК! было несколько семейных пар. Катерина Шпица пришла с мужем Русланом Пановым, свадьбу с которым сыграла в феврале этого года. Актриса выбрала черное длинное платье с открытыми плечами, красивым декольте и разрезом сбоку, а ее муж предпочел облачиться в классический черный костюм.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которым в последнее время приписывают проблемы в семье, появились на церемонии вместе и выглядели довольно счастливыми, намекая, что в их отношениях все прекрасно. Певец пришел в total black, а его супруга выбрала розовое платье с рукавами-фонариками в китайском стиле.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Однако на вечеринке были не только влюбленные пары, но и бывшие. Так, Агата Муцениеце появилась в черных кружевных топе и пышной юбке, подчеркивающих ее фигуру.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Экс-муж актрисы Павел Прилучный выбрал классический костюм и пришел на мероприятие без своей новой возлюбленной Мирославы Карпович.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Лолита уже в который раз производит фурор на светских мероприятиях. В этот раз она выбрала черное кожаное мини-платье, подчеркивающее ее стройную фигуру и роскошные ноги. Роковой образ артистки дополнили драпировка платья, ботинки на высокой подошве и вечерний макияж.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Не менее эффектный наряд был у красавицы Полины Гагариной, которая появилась в леопардом платье с длинным шлейфом. Прекрасный образ певицы дополнили сумочка Dior, туфли лодочки, нежный макияж и собранные волосы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
А вот Регина Тодоренко успела сменить за вечер два наряда. Сначала телеведущая позировала в ярко-красном платье с драпировками, а позже она переоделась в наряд с черным лифом и серебристой юбкой с пикантным разрезом, подчеркивающим ее шикарные ноги.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На премии журнала ОК! Awards «Больше чем звезды — 2021» также были Федор Бондарчук, Ирина Пегова, Александр Петров, Стася Милославская, Варвара Шмыкова, Эмин Агаларов, Жасмин, Инна Маликова, Зара, Аделина Сотникова, Надежда Михалкова и многие другие.