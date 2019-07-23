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Семейная пара нашла друг друга в приложении для знакомств, пока жена была в командировке

Три года назад супруги также познакомились в Сети и тогда казалось, что они покончили с историей онлайн-знакомств.

Ох уж этот цифровой век — люди теперь как на ладони. Мы часто знаем друг о друге все, что можно: кто куда уезжает, чем питается, с кем общается и что любит делать в свободное время. Порой это срабатывает негативно: например, мужчина с легким сердцем отпустил свою жену в командировку на неделю. Несмотря на то, что живут они вместе счастливо уже 14 месяцев, одной одинокой ночью, пока возлюбленной не было, ему показалось хорошей идеей завести себе аккаунт в приложении для знакомств — в конце концов, именно там он три года назад встретил свою спутницу жизни.

Какую бы красавицу и родственную душу он там ни надеялся встретить вновь и повторить успех прошлого — ему это все же удалось. Правда, он сам оказался не рад такому стечению обстоятельств, увидев в приложении профиль своей жены.

«Я подумал, не следует ли мне просто удалить приложение и сделать вид, что ничего не произошло. Но я решил сделать все честно», — признается мужчина в Сети.

Они мгновенно совпали: это значит, что женщина также уже видела профиль своего мужа — и значит, что у нее тоже есть немало вопросов к своей второй половинке.

Как сообщает британское издание Daily Mail, пользователи в Интернете предположили, что никакой командировки и не было, ведь приложение работает по геолокации, — а жена должна находиться якобы аж за 160 километров от дома, — и она решила проверить таким образом своего мужа на честность и верность. Теперь кому-то придется объясняться, когда возлюбленная вернется домой.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo

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