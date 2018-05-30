Сексапильная Решетова, стройная Летучая и другие звезды на вечеринке GQ Time To Vote

Во вторник 29 мая в столичном Императорском яхт-клубе прошел закрытый коктейль журнала GQ. Вечеринка была приурочена к старту голосования за звание «Человек года», которое продлится все лето, а победители получат заветные статуэтки уже в начале сентября.
Несмотря на то, что большинство номинантов не появились на светском рауте, знаменитостей на нем было предостаточно.
Телеведущая Елена Летучая выглядела обворожительно в цветочном мини-платье. А модель Анастасия Решетова сделала ставку на сексапильность, надев комбинезон-бюстье, подчеркнувший ее пышный бюст. При этом обе звезды приехали на вечеринку без спутников в лице супруга Юрия Анашенкова и возлюбленного Тимати соответственно.
Среди других селебрити на мероприятии были замечены Диана Арбенина, Мот с супругой Марией, Дмитрий Маликов, Юрий Дудь, Артем Королев, Мурад и Наталья Османн.
Фото: пресс-служба