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Сексапильная Решетова, стройная Летучая и другие звезды на вечеринке GQ Time To Vote

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Елена Летучая
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29 мая был дан старт всеобщему голосованию за номинантов престижной премии «Человек года GQ».

Во вторник 29 мая в столичном Императорском яхт-клубе прошел закрытый коктейль журнала GQ. Вечеринка была приурочена к старту голосования за звание «Человек года», которое продлится все лето, а победители получат заветные статуэтки уже в начале сентября.

Несмотря на то, что большинство номинантов не появились на светском рауте, знаменитостей на нем было предостаточно.

Телеведущая Елена Летучая выглядела обворожительно в цветочном мини-платье. А модель Анастасия Решетова сделала ставку на сексапильность, надев комбинезон-бюстье, подчеркнувший ее пышный бюст. При этом обе звезды приехали на вечеринку без спутников в лице супруга Юрия Анашенкова и возлюбленного Тимати соответственно.

Среди других селебрити на мероприятии были замечены Диана Арбенина, Мот с супругой Марией, Дмитрий Маликов, Юрий Дудь, Артем Королев, Мурад и Наталья Османн.

Фото: пресс-служба

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