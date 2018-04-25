Седокова в платье с умопомрачительным декольте, Гагарина в «страшном» наряде и другие звезды зажгли на пре-пати Премии RU.TV

Узнать, кто же поборется за заветные статуэтки в виде самовара, принять участие в звездном караоке и выступить на сцене одного из фешенебельных московских ресторанов пришли Полина Гагарина, Наталья Подольская, Зара, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды.

Особое внимание к себе привлекла многодетная мама Анна Седокова, выбравшая для этого вечера платье с очень глубоким декольте и сексуальным разрезом.