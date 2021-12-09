Седокова — в платье с дерзким вырезом, Бузова — в белом мини и другие гости концерта МУЗ-ТВ
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Фото: Пресс-служба
Гостями мероприятия стало большое количество музыкальных исполнителей, среди которых оказались Анна Седокова, Ольга Бузова, Ани Лорак, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Глюкоза и многие другие.
Новогодняя ночь — пора чудес и экспериментов, именно поэтому знаменитости использовали весь свой креатив и исполнили свои самые заветные желания, создав для мероприятия эффектные и яркие образы.
38-летняя певица Анна Седокова выбрала леопардовое платье миди на одно плечо с плиссированной юбкой и дерзким вырезом в области груди.
Исполнительница хита «Мало половин» предпочла более закрытое платье — белое мини с небольшим горлом, обрамленное стразами. На ногах у нее были длинные черные сапоги из кожи и колготки того же цвета.
А вот участница музыкального лейбла Black Star Клава Кока подошла к своему образу серьезно. Прическа в стиле Мэрилин Монро, белоснежная перчатка на одной руке и экстра-мини с декольте создали невероятное сочетание. Главным элементом стали стразы. Они украшали не только платье и перчатки, но даже лицо — их певица разместила на верхнем веке.
Фото: Пресс-служба
Дочь Валерии Анна Шульгина пришла на концерт во всем белом, тот же цвет она предпочла и в прошлом году. Однако на этот раз SHENA? выбрала строгий костюм, эффектным дополнением к которому стала шляпа с широкими полями, обрамленная перьями по краям.
Фото: Пресс-служба
Увидеть образы и выступления звезд зрители смогут в новогоднюю ночь на телеканале МУЗ-ТВ сразу же после боя курантов.
Фото: пресс-служба