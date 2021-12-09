Седокова — в платье с дерзким вырезом, Бузова — в белом мини и другие гости концерта МУЗ-ТВ

Гостями мероприятия стало большое количество музыкальных исполнителей, среди которых оказались Анна Седокова, Ольга Бузова, Ани Лорак, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Глюкоза и многие другие.

Новогодняя ночь — пора чудес и экспериментов, именно поэтому знаменитости использовали весь свой креатив и исполнили свои самые заветные желания, создав для мероприятия эффектные и яркие образы.

38-летняя певица Анна Седокова выбрала леопардовое платье миди на одно плечо с плиссированной юбкой и дерзким вырезом в области груди.

Исполнительница хита «Мало половин» предпочла более закрытое платье — белое мини с небольшим горлом, обрамленное стразами. На ногах у нее были длинные черные сапоги из кожи и колготки того же цвета.

А вот участница музыкального лейбла Black Star Клава Кока подошла к своему образу серьезно. Прическа в стиле Мэрилин Монро, белоснежная перчатка на одной руке и экстра-мини с декольте создали невероятное сочетание. Главным элементом стали стразы. Они украшали не только платье и перчатки, но даже лицо — их певица разместила на верхнем веке.