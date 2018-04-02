Седокова в образе учительницы и похудевшая Летучая «подняли веки» на премьере фильма «Гоголь. Вий»

Певица Анна Седокова произвела фурор, появившись на красной дорожке в строгом, но сексуальном платье, и дополнив свой образ очками. Телеведущая Елена Летучая попыталась перещеголять артистку, выбрав черный топ с оригинальными вырезами и кожаные брюки. Наряд подчеркнул изменения в фигуре Елены — она заметно похудела.

Фотографам также позировали Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Александр Петров, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, Наталья Бочкарева и другие звезды.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба