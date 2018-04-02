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Седокова в образе учительницы и похудевшая Летучая «подняли веки» на премьере фильма «Гоголь. Вий»

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Анна Седокова
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На днях в Москве прошла премьера фильма «Гоголь. Вий». На красной дорожке появились не только звезды фантастического детектива, но и другие знаменитости.

Климатическая весна в светской Москве началась ярко: звезды собрались на премьере фильма «Гоголь. Вий». Историю о легендарном писателе и его новых приключениях пришли оценить множество российских селебрити.

Певица Анна Седокова произвела фурор, появившись на красной дорожке в строгом, но сексуальном платье, и дополнив свой образ очками. Телеведущая Елена Летучая попыталась перещеголять артистку, выбрав черный топ с оригинальными вырезами и кожаные брюки. Наряд подчеркнул изменения в фигуре Елены — она заметно похудела.

Фотографам также позировали Максим Матвеев, Аглая Тарасова, Александр Петров, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, Наталья Бочкарева и другие звезды.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

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