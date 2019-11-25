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Седокова в мини-топе, Серябкина в прозрачном, сверкающая Караулова и другие звезды в шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Дискотеку покажут в новогоднюю ночь.

До Нового года осталось еще больше месяца, но телеканалы уже завершают подготовку праздничных программ и концертов. Телеканал «Муз-ТВ» в главную ночь года покажет дискотеку, съемки которой прошли 24 ноября.

В шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ» примут участие такие звезды, как Анна Седокова, Ольга Серябкина, Согдиана, Диана Арбенина, Artik & Asti, MBand, Burito, A’Studio, «Дискотека Авария» и многие другие!

Перед началом съемок знаменитости позировали фотографам на красной дорожке. Звездные дамы выбрали наряды, которые подчеркнули их индивидуальность и шикарные формы.

Так, Анна Седокова прибыла на съемки вместе с возлюбленным Янисом Тиммой. Певица предстала на фотосете в мини-топе, обнажившим ее пресс, и очень длинной юбке.

Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Ольга Серябкина, которая недавно отправилась в свободное плавание — уже без своего многолетнего продюсера Максима Фадеева — для выхода в свет выбрала прозрачное черное платье с длинными рукавами, под которое надела боди. Из обуви артистка выбрала «невидимые» босоножки.

Ольга Серябкина

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Подопечная Яны Рудковской Юлианна Караулова прибыла на съемки в асимметричном сверкающем платье и тоже черного цвета. Одна рука артистки была открыта, друга наоборот «пряталась» под рукавом-шлейфом.

Юлианна Караулова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Разбавила total black-образы недавно родившая третьего сына певица Согдиана. Для выхода в свет певица выбрала ярко-голубой брючный костюм, с прозрачным верхом и привлекающий внимание пышной отделкой перьями.

Согдиана

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Современная икона стиля Кети Топурия блистала в шикарном платье золотого цвета асимметричного кроя — с мини-юбкой, но длинным шлейфом сзади. Завершили образ солистки «А`Студио» крупные украшения.

Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

В эфир дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ» выйдет сразу после боя курантов.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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