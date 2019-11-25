Седокова в мини-топе, Серябкина в прозрачном, сверкающая Караулова и другие звезды в шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
До Нового года осталось еще больше месяца, но телеканалы уже завершают подготовку праздничных программ и концертов. Телеканал «Муз-ТВ» в главную ночь года покажет дискотеку, съемки которой прошли 24 ноября.
В шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ» примут участие такие звезды, как Анна Седокова, Ольга Серябкина, Согдиана, Диана Арбенина, Artik & Asti, MBand, Burito, A’Studio, «Дискотека Авария» и многие другие!
Перед началом съемок знаменитости позировали фотографам на красной дорожке. Звездные дамы выбрали наряды, которые подчеркнули их индивидуальность и шикарные формы.
Так, Анна Седокова прибыла на съемки вместе с возлюбленным Янисом Тиммой. Певица предстала на фотосете в мини-топе, обнажившим ее пресс, и очень длинной юбке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ольга Серябкина, которая недавно отправилась в свободное плавание — уже без своего многолетнего продюсера Максима Фадеева — для выхода в свет выбрала прозрачное черное платье с длинными рукавами, под которое надела боди. Из обуви артистка выбрала «невидимые» босоножки.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Подопечная Яны Рудковской Юлианна Караулова прибыла на съемки в асимметричном сверкающем платье и тоже черного цвета. Одна рука артистки была открыта, друга наоборот «пряталась» под рукавом-шлейфом.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Разбавила total black-образы недавно родившая третьего сына певица Согдиана. Для выхода в свет певица выбрала ярко-голубой брючный костюм, с прозрачным верхом и привлекающий внимание пышной отделкой перьями.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Современная икона стиля Кети Топурия блистала в шикарном платье золотого цвета асимметричного кроя — с мини-юбкой, но длинным шлейфом сзади. Завершили образ солистки «А`Студио» крупные украшения.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В эфир дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ» выйдет сразу после боя курантов.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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