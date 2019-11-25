Седокова в мини-топе, Серябкина в прозрачном, сверкающая Караулова и другие звезды в шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ»

До Нового года осталось еще больше месяца, но телеканалы уже завершают подготовку праздничных программ и концертов. Телеканал «Муз-ТВ» в главную ночь года покажет дискотеку, съемки которой прошли 24 ноября.

В шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ» примут участие такие звезды, как Анна Седокова, Ольга Серябкина, Согдиана, Диана Арбенина, Artik & Asti, MBand, Burito, A’Studio, «Дискотека Авария» и многие другие!

Перед началом съемок знаменитости позировали фотографам на красной дорожке. Звездные дамы выбрали наряды, которые подчеркнули их индивидуальность и шикарные формы.

Так, Анна Седокова прибыла на съемки вместе с возлюбленным Янисом Тиммой. Певица предстала на фотосете в мини-топе, обнажившим ее пресс, и очень длинной юбке.