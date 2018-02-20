Седокова, Шпица и другие звезды открыли «Недели «Оскара» в кино
За две недели до церемонии вручения «Оскара» в Москве стартовал фестиваль фильмов-номинантов на эту престижнейшую премию. На премьере картины Ридли Скотта «Все деньги мира» появились Анна Седокова, Катерина Шпица, Ирина Старшенбаум, Олег Газманов с женой и сыном и другие звезды.
Анна привлекла к себе всеобщее внимание, выбрав для мероприятия сексуальный кружевной топ с глубоким декольте. Достойную конкуренцию ей составила Катерина Шпица, надевшая удобный ярко-красный брючный костюм.
Фестиваль пройдет с 19 по 28 февраля. В течение этих дней зрители смогут увидеть фильмы-номинанты, вошедшие в short-list «Оскара»: «Леди Берд», «Секретное досье», «Призрачная нить», «Форма воды», «Темные времена», «Большая игра», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Прочь», «Тоня против всех», «Проект «Флорида».
Фото: пресс-служба