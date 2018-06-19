Седокова с дочками, Кожевникова, Шумакова и другие знаменитости на закрытой премьере «8 подруг Оушена»

«8 подруг Оушена» — это спин-офф культовой криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена». В центре сюжета — сестра Дэнни Оушена Дебби (в исполнении Сандры Буллок), которая недавно вышла из тюрьмы и придумала невероятный план ограбления. Кстати, в фильме также «засветились» наша соотечественница Мария Шарапова и вездесущая Ким Кардашьян.

Увидеть, что получилось у известного режиссера Гэри Росса и целого ряда голливудских актрис первого эшелона, можно будет уже с 21 июня. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба