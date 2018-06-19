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Седокова с дочками, Кожевникова, Шумакова и другие знаменитости на закрытой премьере «8 подруг Оушена»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова

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Накануне в одном из московских кинотеатров прошла премьера криминальной комедии Гэри Росса.

18 июня в кинотеатре «Москва» при поддержке журнала Glamour состоялась премьера фильма «8 подруг Оушена». Первыми картину оценили Виктория Дайнеко, Анна Седокова, Константин Крюков, Надежда Сысоева и Илья Бачурин и другие звездные гости.

Многие из них обратили внимание на цветущую Марию Кожевникову. Улыбка просто не сходила с лица молодой мамы! А певица Анна Седокова привела на светский раут обеих дочерей — возможно, судебный процесс за опеку с отцом младшей из них, Моники, все-таки оборачивается в пользу знаменитости.

«8 подруг Оушена» — это спин-офф культовой криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена». В центре сюжета — сестра Дэнни Оушена Дебби (в исполнении Сандры Буллок), которая недавно вышла из тюрьмы и придумала невероятный план ограбления. Кстати, в фильме также «засветились» наша соотечественница Мария Шарапова и вездесущая Ким Кардашьян.

Увидеть, что получилось у известного режиссера Гэри Росса и целого ряда голливудских актрис первого эшелона, можно будет уже с 21 июня. Купить билеты можно здесь.

Фото: пресс-служба

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