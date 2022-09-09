Седокова, Лядова, Летучая другие звезды на премьере лирической комедии

Okko и кинокомпания «Студия Видеопрокат» организовали премьерный показ лирической комедии, основанной на одноименном рассказе Александра Цыпкина, «Что же делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного».

В сюжете сериала - история успешного адвоката Анны (Елена Лядова), которая не стесняясь обсуждает со своей давней подругой Ларисой (Агриппина Стеклова), желание выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных варианта: молодой технократ-педант (Антон Филиппенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко). Оба успешны, оба интересны, и оба ею увлечены. Однако, неожиданно Анна узнает, что жизнь ее заиграет новыми и не факт, что яркими красками. Она станет бабушкой. Сын-оболтус (Макар Хлебников) возвращается из Англии с невесткой-пакистанкой. А значит теперь Анне предстоит выбирать не только «мужа на три месяца», но и дедушку своей внучке.

Одними из первых увидеть новый проект удалось Анне Седоковой, Елене Лядовой, Елене Летучей, Константину Хабенскому и многим другим знаменитостям.