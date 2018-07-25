Седокова и Кристовская показали накачанные тела на премьере новой части боевика «Миссия невыполнима»

На российской премьере очередной «Миссии», прошедшей при поддержке журнала GQ Russia, собралось множество знаменитостей. После показа они с удовольствием обсудили новые приключения агента Итана Ханта в исполнении Тома Круза, который вновь удивил безупречным исполнением сложных каскадерских трюков.

Особое внимание к себе привлекли молодые мамы — Анна Седокова и Ольга Кристовская. Обе, не сговариваясь, надели очень короткие топы, открывающие животы. На наш взгляд, в этой битве победу одержала певица: Анна с гордостью демострировала накачанные косые мышцы и пышный бюст.