Седьмой день в Каннах: Навка ослепила роскошным бриллиантовым колье, а Стюарт прошлась босиком под дождем

В рамках Каннского кинофестиваля, как правило, успевают проходить не только премьеры новых работ знаменитых режиссеров со всего мира, но и важные светские мероприятия — например, гала-ужин Chopard Trophee. Специально для него из России на Лазурный берег прилетела фигуристка Татьяна Навка.
Татьяна выбрала платье с открытыми плечами и эффектной юбкой, дополнив наряд многоярусным бриллиантовым колье. От олимпийской чемпионки невозможно было отвести глаз!
Другая наша соотечественница, Виктория Боня, пережила небольшой конфуз — ее «голое» платье, выбранное для премьеры фильма «Черноклановец», было очень похожим на наряд певицы Николь Шерзингер, который та надела на это же мероприятие. Впрочем, обе знаменитости нисколько не смутились и с удовольствием позировали фотографам.
Кстати, погода в Каннах испортилась — сейчас там льют дожди. Но для некоторых молодых звезд это вовсе не проблема: например, Кристен Стюарт, пройдясь по красной дорожке в мини-платье и в лодочках на высоких каблуках, предпочла вовсе снять обувь и подняться по знаменитой лестнице Дворца Фестивалей босиком. Интересно, не простудилась ли актриса после этой выходки?
Фото: пресс-служба, Getty Images