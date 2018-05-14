Седьмой день в Каннах: Навка ослепила роскошным бриллиантовым колье, а Стюарт прошлась босиком под дождем

В рамках Каннского кинофестиваля, как правило, успевают проходить не только премьеры новых работ знаменитых режиссеров со всего мира, но и важные светские мероприятия — например, гала-ужин Chopard Trophee. Специально для него из России на Лазурный берег прилетела фигуристка Татьяна Навка.

Татьяна выбрала платье с открытыми плечами и эффектной юбкой, дополнив наряд многоярусным бриллиантовым колье. От олимпийской чемпионки невозможно было отвести глаз!