Седьмой день музыкального фестиваля в Сочи: Пьеха впечатлил поклонниц мускулами, Меладзе –лирикой, а Лепс – юмором

Организаторы фестиваля подготовили поклонникам российской эстрады сюрприз. На одной сцене можно было увидеть самых брутальных и харизматичных мужчин отечественного шоу-бизнеса – Стаса Пьеху, чью впечатляющую спортивную фигуру, кажется, обсудили все присутствующие, Григория Лепса с его искрометным юмором и, как всегда лиричного, Валерия Меладзе. Яркие номера исполнителей, которым с радостью подпевали зрители, стали достойным завершением музыкального фестиваля в «курортной столице» России.