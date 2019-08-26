Седьмой день музыкального фестиваля в Сочи: Пьеха впечатлил поклонниц мускулами, Меладзе –лирикой, а Лепс – юмором

В Сочи завершился летний музыкальный фестиваль, собравший самых эффектных звезд отечественного шоу-бизнеса. Меломаны (или просто интересующиеся отечественной музыкой) могли лично оценить яркие номера, качественный звук и световые спецэффекты. Завершающее мероприятие прошло на площади Южного Мола Сочинского морского порта – живописная локация и близость порта настраивали на романтический лад, благодаря чему гости вечера могли не расходиться сразу же после концерта, а устроить променад вдоль моря, обмениваясь впечатлениями.
Фото: архив пресс-службы фестиваля
Организаторы фестиваля подготовили поклонникам российской эстрады сюрприз. На одной сцене можно было увидеть самых брутальных и харизматичных мужчин отечественного шоу-бизнеса – Стаса Пьеху, чью впечатляющую спортивную фигуру, кажется, обсудили все присутствующие, Григория Лепса с его искрометным юмором и, как всегда лиричного, Валерия Меладзе. Яркие номера исполнителей, которым с радостью подпевали зрители, стали достойным завершением музыкального фестиваля в «курортной столице» России.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: архив пресс-службы фестиваля
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