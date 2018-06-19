Счастливая Архарова с женихом, цветущая Тарханова и другие звезды на премьере военной драмы «Прощаться не будем»

Накануне режиссер Павел Дроздов представил в Москве новую драму «Прощаться не будем». На сцене нового кинозала в Музее Победы выступили также исполнители главных ролей — Андрей Мерзликин, Анна Чурина и юная актриса Ксения Петрухина.

В мероприятии приняли участие члены общества исторической реконструкции: в костюмах 1940-х годов они исполнили вальсы военного времени. За этим захватывающим действом наблюдали гости премьеры: Глафира Тарханова, Екатерина Архарова с женихом Артемом Илясовым, Егор Бероев, Ренат Давлетьяров, Наталья Бочкарева, Липа Тетерич и другие знаменитости.