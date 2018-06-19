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Счастливая Архарова с женихом, цветущая Тарханова и другие звезды на премьере военной драмы «Прощаться не будем»

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В московском Музее Победы состоялась премьера нового фильма Павла Дроздова о Великой Отечественной войне.

Накануне режиссер Павел Дроздов представил в Москве новую драму «Прощаться не будем». На сцене нового кинозала в Музее Победы выступили также исполнители главных ролей — Андрей Мерзликин, Анна Чурина и юная актриса Ксения Петрухина.

В мероприятии приняли участие члены общества исторической реконструкции: в костюмах 1940-х годов они исполнили вальсы военного времени. За этим захватывающим действом наблюдали гости премьеры: Глафира Тарханова, Екатерина Архарова с женихом Артемом Илясовым, Егор Бероев, Ренат Давлетьяров, Наталья Бочкарева, Липа Тетерич и другие знаменитости.

Военно-историческая драма «Прощаться не будем» — история об одной из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны. Он посвящен бойцам народного ополчения, которое было сформировано из жителей города Калинин (ныне Тверь) осенью 1941 года и принимало участие в его обороне.

На экраны фильм выходит 21 июня. Купить билеты можно здесь.

Фото: предоставлены корпорацией «Русская Фильм Группа»

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