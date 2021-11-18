Савичева, Пьеха и другие российские звезды стали лауреатами национальной премии

Певица Согдиана в этот вечер исполнила одну из своих первых композиций «Сердце-магнит». Правда, она представила ее в новом, более современном, звучании. Символично, что Согдиана держала в руках фигуру в виде сердца, а сама облачилась в ярко-красное платье с сексуальным разрезом.