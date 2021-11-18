Савичева, Пьеха и другие российские звезды стали лауреатами национальной премии
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Открыл торжественный вечер коллектив Galibri & Mavik, чей трек «Федерико Феллини» стал суперхитом и звучал этим летом на каждой дискотеке и на каждом празднике.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Певица Согдиана в этот вечер исполнила одну из своих первых композиций «Сердце-магнит». Правда, она представила ее в новом, более современном, звучании. Символично, что Согдиана держала в руках фигуру в виде сердца, а сама облачилась в ярко-красное платье с сексуальным разрезом.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Яркой в этот вечер была и Юлия Савичева, которая выбрала красное коктейльное мини-платье. Для гостей и победителей она исполнила свою новую композицию «Эверест».
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Горячим и, как всегда, зажигательным был Митя Фомин, который слегка обнажил грудь. Кстати, певец представил свой бренд очков, которые гости очень быстро раскупили, как только артист их презентовал. Желающих приобрести модный аксессуар от Мити было очень много.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Победителями премии также стали Стас Пьеха, Анита Цой, Альбина Джанабаева, Таня Тузова, Жасмин и Марина Федункив, которая завершила этот вечер песней «С Днем рождения».
Фото: Макс Светский / Passion.ru