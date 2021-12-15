Савельева с мужем пришли на гала-ужин в family look, а Арзамасова — в образе принцессы Дианы
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Фото: Пресс-служба
На гала-ужине присутствовали Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Екатерина Ковальчук, Елизавета Арзамасова, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Ольга Серябкина, Кристина Орбакайте и Дени Байсаров, Максим Матвеев, Елена Борщева, певица Жасмин, Ида Галич и многие другие.
Дресс-кодом вечеринки стали образы в стиле cocktail. С выбором своих нарядов гости справились отлично: оделись строго, но со вкусом
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева со своим супругом Кириллом Сафоновым выбрали идентичные костюмы черного цвета. Актер — строгий смокинг и рубашку, дополнив образ солнцезащитными очками, а певица — приталенный комбинезон с белыми вставками на воротничке и рукавах.
Елизавета Арзамасова также предпочла темные оттенки для своего наряда. Она вдохновилась «королевой людских сердец» — принцессой Дианой. Актриса выбрала платье длины миди черного цвета и туфли на небольшом каблуке, добавив к наряду аксессуары в виде жемчуга. Финальным штрихом образа стала одна из фирменных причесок леди Ди.
Фото: Пресс-служба
Две другие артистки не разделили любовь своих коллег к total black и предпочли более яркие оттенки. Жгуче-красный цвет выбрали для своих нарядов Елена Захарова и Жасмин.
Актриса сериала «Кадетство» посетила препати в пышном макси-платье без бретелей, дополнив наряд аксессуарами и обувью в серебристых тонах.
Фото: Пресс-служба
А певица предпочла приталенное платье с разрезом и вставкой в виде новогодней мишуры. На ногах у Жасмин были туфли-лодочки телесного оттенка, а в руках маленький клатч под цвет платья.
Фото: Пресс-служба
Во время препати гости смогли посмотреть выступления своих коллег и насладиться ужином, сидя за столиками в прекрасной компании.
Фото: пресс-служба