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Савельева с мужем пришли на гала-ужин в family look, а Арзамасова — в образе принцессы Дианы

14 ноября 2021 года в столичном отеле Marriott Imperial Plaza состоялась препати премии журнала HELLO! «Самые стильные в России». Мероприятие прошло в формате торжественного ужина, на который пришло большое количество звездных гостей.
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Фото: Пресс-служба

На гала-ужине присутствовали Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Екатерина Ковальчук, Елизавета Арзамасова, Виктория Дайнеко, Филипп Киркоров, Юлия Барановская, Ольга Серябкина, Кристина Орбакайте и Дени Байсаров, Максим Матвеев, Елена Борщева, певица Жасмин, Ида Галич и многие другие.

Дресс-кодом вечеринки стали образы в стиле cocktail. С выбором своих нарядов гости справились отлично: оделись строго, но со вкусом

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева со своим супругом Кириллом Сафоновым выбрали идентичные костюмы черного цвета. Актер — строгий смокинг и рубашку, дополнив образ солнцезащитными очками, а певица — приталенный комбинезон с белыми вставками на воротничке и рукавах.

Елизавета Арзамасова также предпочла темные оттенки для своего наряда. Она вдохновилась «королевой людских сердец» — принцессой Дианой. Актриса выбрала платье длины миди черного цвета и туфли на небольшом каблуке, добавив к наряду аксессуары в виде жемчуга. Финальным штрихом образа стала одна из фирменных причесок леди Ди.

Елизавета Арзамасова

Елизавета Арзамасова

Фото: Пресс-служба

Две другие артистки не разделили любовь своих коллег к total black и предпочли более яркие оттенки. Жгуче-красный цвет выбрали для своих нарядов Елена Захарова и Жасмин.

Актриса сериала «Кадетство» посетила препати в пышном макси-платье без бретелей, дополнив наряд аксессуарами и обувью в серебристых тонах.

Елена Захарова

Елена Захарова

Фото: Пресс-служба

А певица предпочла приталенное платье с разрезом и вставкой в виде новогодней мишуры. На ногах у Жасмин были туфли-лодочки телесного оттенка, а в руках маленький клатч под цвет платья.

Певица Жасмин

Певица Жасмин

Фото: Пресс-служба

Во время препати гости смогли посмотреть выступления своих коллег и насладиться ужином, сидя за столиками в прекрасной компании.

Фото: пресс-служба

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