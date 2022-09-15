Савельева, Подольская и другие звезды на ежегодной премии «Мама года 2022»

Праздничный вечер начался с модного сета ди джея Nikol. Провести премию доверили ведущему шоу «Маска» Вячеславу Макарову и певице Алине Делисс.

Среди получивших награду были представлены мамы-актрисы, мамы-певицы, мамы-композиторы и авторы, мамы-бизнесвуман. В этом году за заветной статуэткой на сцену поднялись: Наташа Подольская, Зара, Ольга Серябкина, Юля Ковальчук, Нюша, Саша Савельева, Ассоль и ST, Жасмин, Наталья Гордиенко, Олеся Судзиловская, Согдиана, Юлия Беретта и другие.

Гости мероприятия услышали признания в любви от Натальи Подольской, исполнившей свою душевную песню «Мама» и авторскую песню «Мантры любви к сыну» от Юлии Беретты, рассказавшей о материнской любви к сыну.

В конце вечера учредитель фонда «Спешите делать добро» Оксана Федорова провела аукцион, собранные средства от которого пошли на помощь детям.