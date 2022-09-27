Савельева, Аврора и другие звезды на открытии ТЦ «Павелецкая плаза»

Торжественное мероприятие посетили Александра Савельева, Елена Борщева, Анастасия Гребенка, Аврора, Анна Тихомирова и Кристина Левиева, Константин Андрикопулос, Екатерина Одинцова и многие другие светские персоны.

Зрители увидели красочное Fashion Show с участием российских и мировых модных брендов, представленных в ТЦ «Павелецкая Плаза», таких как Pinko, Marc Cain, Miss Sixty и других. В финале одного из показов вышла певица Саша Савельева, на ней был стильный образ от Marc Cain. Вечер завершился ярким концертом группы A’Studio, запоминающимся вокалом Кети Топурии, проникновенной игрой Байгали Серкебаева, Владимира Миклошича и остальных музыкантов.

Елена Борщева: «В торговых центрах меня часто узнают, подходят просят не только сфотографироваться, но и потрогать. Иногда просят: “А ну ка, пошути что-нибудь”. Я отвечаю: “Хорошо, могу пошутить, но только над вами” и сразу все убегают».

Анна Тихомирова также рассказала о своих впечатлениях от нового торгового центра: «Я сначала не поняла где очутилась. Ощущение будто оказалась в Сингапуре или Японии. Очень футуристичный дизайн. Забежала сюда после спектакля, настолько меня заворожило, я даже забыла, что меня дома дети ждут».