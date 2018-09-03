Сати Казанова, Кристина Орбакайте и Глюк'OZA удивили яркими образами на «Дне знаний со звездами»

В эти дни первый звонок прозвучал не только во многих школах страны, но и на канале на МУЗ-ТВ. 1 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца собрались звезды — Кристина Орбакайте, Алсу, Сати Казанова, Банд'Эрос, Александр Панайотов, Глюк'OZA и ST, Жасмин, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Диана Гурцкая, Анжелика Варум, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Юлия Началова. Они выступили на праздничном концерте, приуроченном к началу нового учебного года.

Ориентируясь на главную тему мероприятия — «Первый звонок на МУЗ-ТВ. День знаний со звездами», участники и организаторы устроили настоящий праздник для всех детей, их родителей, бабушек и дедушек: каждый мог поучаствовать в мастер-классах, анимационных программах, веселых играх, и пообщались с героями мультиков.

В ходе концертной программы звезды исполнили своих главные музыкальные хиты.

Фото: архивы пресс-служб