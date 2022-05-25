Самбурская, Смехова, Безрукова и другие звезды на премьере фильма «Мой папа — вождь»

Сюжет фильма «Мой папа — вождь» основан на истории о том, как из дикаря пытаются сделать человека. Главные роли в семейной комедии исполнили Максим Лагашкин, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Кристина Бабушкина, Ольга Хохлова и Евгений Романцов.

Среди звездных гостей, посетивших мероприятие, можно было заметить Настасью Самбурскую с новым возлюбленным Глебом Пекли, Ирину Безрукову, Екатерину Волкову, Алику Смехову, Софью Каштанову, Анну Котову-Дерябину, Изабель Эйдлен, Вячеслава Макарова и других.

В широкий прокат картина выйдет 26 мая.