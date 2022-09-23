Самбурская, Банщикова, Бардо и другие звезды на фестивале «Новый сезон» в Сочи

В пятый день работы фестиваля состоялись показы сериалов: «13 клиническая» — российская фантастическая драма с Данилой Козловским в главной роли; «Аврора» — история о девушке, которая в 10-летнем возрасте прославилась на всю страну, благодаря главной роли в народном блокбастере; «Кунгур» — история о жителях небольшого рыбацкого поселка, скрывающих ото всех страшную правду; «Либерея: Охотники за сокровищами» — приключенческий боевик, героям которого предстоит найти и разгадать древние шифры.

Показы пятого дня фестиваля «Новый сезон» посетили: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева, Жора Крыжовников, Вадим Галыгин, Настасья Самбурская, Анна Банщикова, Марьяна Спивак, Ксения Кутепова, Игорь Мишин, Наталья Бардо, Анна Слю, Роман Прыгунов, Михаил Хасая, Сабина Ахмедова, Арсений Робак, Кузьма Сапрыкин, Марк Эйдельштейн, Виктория Маслова, Евгения Милова, Надежда Сысоева, Илья Бачурин, Рената Пиотровски и многие другие.