Сама нежность: дети и муж Пинк поддержали ее на Аллее славы в Голливуде

В карьере 39-летней Пинк случилось событие, которым гордятся многие ее коллеги: она получила звезду на голливудской Аллее славы. На посвященном этому торжественном мероприятии певицу пришли поддержать 43-летний муж Кэри Харт, семилетняя дочь Уиллоу и двухлетний сын Джеймсон.

В благодарственной речи Пинк назвала супруга своей музой и поблагодарила за поддержку. «Хочу также сказать спасибо моим детям, Уиллоу и Джеймсону. Вы мои звездочки. Я бы так не сияла, если бы у меня не было вас», — призналась растрогавшаяся Пинк.