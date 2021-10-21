«С комом в горле и с камнем на сердце»: Бузова и другие звезды высказались об отмене концертов из-за локдауна
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Фото: Global Press Look
Одной из первых грустную новость сообщила певица Ольга Бузова, у которой на 28 октября в концертном зале Crocus City Hall было запланировано шоу.
«Мои любимые, с комом в горле и с камнем на сердце пишу это. К моему огромному сожалению, на сегодняшний момент у меня просто нет выбора. С 28 октября в Москве вводится новый локдаун. Я переношу свое шоу "#ВотОнаЯ" на 2022 год. Дай бог, в нем мы вернемся к нормальной жизни. Я хочу, чтобы мы с вами пели хором наши любимые песни и вместе переживали все эмоции на моем шоу. Чтобы никакие маски и болезни не мешали этому. Ну и конечно же, в первую очередь я не могу и не буду подвергать вас опасности, потому что ситуация в стране усугубляется каждый день!», — написала исполнительница в своем микроблоге.
Ольга также записала видеообращение для своих преданных фанатов в зале Crocus City Hall и добавила, что все приобретенные билеты действительны. Скорее всего мероприятие состоится уже в 2022 году, когда ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется.
Фото: Global Look Press
Известно, что на организацию концерта Ольга потратила около 30 миллионов рублей. Напомним, что несколько дней назад Бузова потеряла голос, из-за чего она очень сильно переживала. Звезда начала проходить курс лечения, чтобы до 28 октября восстановить голосовые связки.
А вот бывший возлюбленный Ольги, рэпер Давид Манукян, более известной как DAVA, по всей видимости, сможет встретиться со своими поклонниками 23 октября в клубе «Известия Hall». Концертный директор исполнителя сообщил Super.ru, что мероприятие состоится, так как оно запланировано до введения локдауна. Кроме того, будут соблюдены все основные правила защиты от COVID-19.
Фото: @oleggazmanov
30 октября в Crocus City Hall должен состояться юбилейный концерт Олега Газманова, к которому он готовился целый год. Passion.ru связался с представителями Олега Михайловича, которые сообщили, что пока никаких официальных распоряжений об отмене шоу от организаторов не поступало.
«Мы будем делать все возможное, чтобы концерт состоялся», — добавили представители Газманова.
Напомним, что в этом году Олегу Михайловичу исполнилось 70 лет. В честь юбилея он устроил гастрольный тур по городам России. В главном концерте, который должен пройти в столице, будут участвовать сын народного артиста певец Родион Газманов, Ани Лорак, Полина Гагарина и многие другие коллеги и друзья юбиляра.
Фото: @oleggazmanov
Также возможны переносы шоу группы #2Маши, концерта в честь Дня рождения «МУЗ-ТВ», премии журнала ОК! и многих других мероприятий.
Напомним, что 20 октября президент страны Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с целью прекратить распространение коронавирусной инфекции.
«Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — сообщалось в постановлении.
Однако мэр Москвы решил объявить нерабочие дни с 28 октября. В этот период перестают работать салоны красоты, фитнес-клубы, все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также общепит (будут осуществляться только работа навынос и доставка).
Фото: Global Look Press, @oleggazmanov, @dava_m