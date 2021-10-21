«С комом в горле и с камнем на сердце»: Бузова и другие звезды высказались об отмене концертов из-за локдауна

Одной из первых грустную новость сообщила певица Ольга Бузова, у которой на 28 октября в концертном зале Crocus City Hall было запланировано шоу.

«Мои любимые, с комом в горле и с камнем на сердце пишу это. К моему огромному сожалению, на сегодняшний момент у меня просто нет выбора. С 28 октября в Москве вводится новый локдаун. Я переношу свое шоу "#ВотОнаЯ" на 2022 год. Дай бог, в нем мы вернемся к нормальной жизни. Я хочу, чтобы мы с вами пели хором наши любимые песни и вместе переживали все эмоции на моем шоу. Чтобы никакие маски и болезни не мешали этому. Ну и конечно же, в первую очередь я не могу и не буду подвергать вас опасности, потому что ситуация в стране усугубляется каждый день!», — написала исполнительница в своем микроблоге.

Ольга также записала видеообращение для своих преданных фанатов в зале Crocus City Hall и добавила, что все приобретенные билеты действительны. Скорее всего мероприятие состоится уже в 2022 году, когда ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется.