Рудова, Шпица, Безрукова и другие звезды на премьере сериала «Наследие»

Первую серию одного из самых обсуждаемых сериалов показали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В центре сюжета - история о биоинженерах Александре и Елизавете Гордеевых, а также генетике Петре Сергеевиче, которым после страшной катастрофы предстоит возглавить программу по восстановлению популяции. И после 100 лет криогенного сна им предстоит познакомиться с первым поколением новых людей. Главные роли в новом проекте исполнили: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева и многие другие.

Сериал «Наследие» будет доступен к просмотру эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER с 28 июля.