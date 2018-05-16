Рудова, Безрукова и другие звезды выбрали самого влиятельного блогера на премии Glamour Influencers Awards

Вчера все светские модники и модницы столицы собрались в «Башне Федерация Восток» на церемонии Glamour Influencers Awards 2018. Основной частью вечера стало вручение наград законодателям digital-трендов — блогерам с миллионными армиями фолловеров в Instagram, YouTube и Telegram.
Главным инфлюенсером года стала бьюти-эксперт и известный визажист Елена Крыгина.
После окончания официальной части церемонии гостей, среди которых были замечены Наталья Рудова, Яна Рудковская, Ирина Безрукова, певицы Глюк'оZа и Ани Лорак, актрисы Светлана Устинова и Анастасия Задорожная, телеведущие Юлия Барановская и Яна Кошкина, ждал концерт певицы Ханны и группы «Мальбэк».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru