Рудковская, Плющенко, Макеева и другие звезды на премьере мультфильма

Не смогла пропустить премьерный показ и Виктория Дайнеко. Исполнительница достаточно редко появляется на подобных мероприятиях, поэтому журналисты не упустили возможности расспросить ее об изменениях в личной жизни. Певицу сопровождал молодой человек, имя которого она предпочла оставить в секрете. Дайнеко лишь отметила, что он совершенно не публичный человек, поэтому не привык к излишнему вниманию прессы.