passion.ru
Калейдоскоп событий
Вчера в 21:30
2 мин.

Рудковская, Плющенко, Макеева и другие звезды на премьере мультфильма

Как прошел премьерный показ мультипликационного фильма «Суворов: великое путешествие».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 16

Яна Рудковская с Евгением Плющенко и Гном Гномычем

Фото: пресс-служба

Вечером 25 апреля практически вся светская Москва собралась в столичном кинотеатре «Октябрь». В числе первых оценить семейный фильм пришли знаменитости в сопровождении родных и близких.

Филипп Киркоров с детьми

Филипп Киркоров с детьми

Фото: пресс-служба

Так, например, Филипп Киркоров, озвучивший главного героя российского исторического мультфильма Александра Васильевича Суворова, появился на мероприятии в компании подросших наследников. Алла-Виктория и Мартин держались уверенно и с удовольствием позировали фотографам. По словам Киркорова, ему больше нравятся отрицательные персонажи, ведь это позволяет раскрыть свой талант и провести над собой некий эксперимент.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном

Фото: пресс-служба

Не смогли пропустить столь значимое событие и Яна Рудковская с Евгением Плющенко и Гном Гномычем, а также Юлианна Караулова. Исполнительница, не так давно ставшая мамой, рассказала журналистам о послеродовой депрессии и о том, как справляется с новой для себя ролью.

Виктория Дайнеко с новым возлюбленным

Виктория Дайнеко с новым возлюбленным

Фото: пресс-служба

Не смогла пропустить премьерный показ и Виктория Дайнеко. Исполнительница достаточно редко появляется на подобных мероприятиях, поэтому журналисты не упустили возможности расспросить ее об изменениях в личной жизни. Певицу сопровождал молодой человек, имя которого она предпочла оставить в секрете. Дайнеко лишь отметила, что он совершенно не публичный человек, поэтому не привык к излишнему вниманию прессы.

Анастасия Макеева с мужем, пасынком и невесткой

Анастасия Макеева с мужем, пасынком и невесткой

Фото: пресс-служба

В основе сюжета лежит история юноши, который отправляется на службу и попадает в полк Суворова во время Швейцарского похода. Его ждет множество испытаний и впечатлений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, российский исторический мультфильм создавался около 8 лет.

В широкий прокат анимационный фильм выйдет 1 мая.

Фото: архив пресс-службы

Новости партнеров
О чем говорят