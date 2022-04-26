Рудковская, Плющенко, Макеева и другие звезды на премьере мультфильма
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Вечером 25 апреля практически вся светская Москва собралась в столичном кинотеатре «Октябрь». В числе первых оценить семейный фильм пришли знаменитости в сопровождении родных и близких.
Фото: пресс-служба
Так, например, Филипп Киркоров, озвучивший главного героя российского исторического мультфильма Александра Васильевича Суворова, появился на мероприятии в компании подросших наследников. Алла-Виктория и Мартин держались уверенно и с удовольствием позировали фотографам. По словам Киркорова, ему больше нравятся отрицательные персонажи, ведь это позволяет раскрыть свой талант и провести над собой некий эксперимент.
Фото: пресс-служба
Не смогли пропустить столь значимое событие и Яна Рудковская с Евгением Плющенко и Гном Гномычем, а также Юлианна Караулова. Исполнительница, не так давно ставшая мамой, рассказала журналистам о послеродовой депрессии и о том, как справляется с новой для себя ролью.
Фото: пресс-служба
Не смогла пропустить премьерный показ и Виктория Дайнеко. Исполнительница достаточно редко появляется на подобных мероприятиях, поэтому журналисты не упустили возможности расспросить ее об изменениях в личной жизни. Певицу сопровождал молодой человек, имя которого она предпочла оставить в секрете. Дайнеко лишь отметила, что он совершенно не публичный человек, поэтому не привык к излишнему вниманию прессы.
Фото: пресс-служба
В основе сюжета лежит история юноши, который отправляется на службу и попадает в полк Суворова во время Швейцарского похода. Его ждет множество испытаний и впечатлений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, российский исторический мультфильм создавался около 8 лет.
В широкий прокат анимационный фильм выйдет 1 мая.
Фото: архив пресс-службы