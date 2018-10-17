Рудковская и Плющенко, Орлова, Бардо и другие звезды познакомились с супермоделью Курковой на ужине швейцарского бренда

Накануне вечером светская Москва собралась на торжественный ужин в честь празднования 150-летия швейцарской часовой мануфактуры IWC Schaffhausen, а также в честь запуска нового бренда сети люксовых отелей, шале и резиденций Ultima Collection. Специальным гостем вечера стала чешская супермодель Каролина Куркова, давний друг и амбассадор IWC Schaffhausen.
Для этого вечера Каролина выбрала роскошное вечернее платье Yanina Couture (в рамках ужина состоялся показ этого модного Дома), дополнив его оригинальным кокошником в русском стиле, который стал данью месту проведения торжества.
Куркова лично встречала звездных гостей мероприятия, среди которых были Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Ольга Орлова, Наталья Бардо, Екатерина Одинцова, Татьяна Геворкян, Ксения Сухинова и другие селебрити.
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram