«Такая взрослая и красивая»: 11-летняя дочь Юлии Началовой удивила гостей детской премии

В течение нескольких месяцев российские дети и подростки (от 7 до 16 лет) голосовали за любимых актеров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров. А вчера вечером в Московском доме молодежи состоялась церемония вручения премий победителям.

Любимой звездной семьей стала пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина, лучшими актерами были названы Дмитрий Нагиев и Валерия Федорович, а музыкальный олимп заняли Сергей Лазарев, Елена Темникова и группа MBAND.