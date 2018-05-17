«Такая взрослая и красивая»: 11-летняя дочь Юлии Началовой удивила гостей детской премии

В течение нескольких месяцев российские дети и подростки (от 7 до 16 лет) голосовали за любимых актеров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров. А вчера вечером в Московском доме молодежи состоялась церемония вручения премий победителям.
Любимой звездной семьей стала пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина, лучшими актерами были названы Дмитрий Нагиев и Валерия Федорович, а музыкальный олимп заняли Сергей Лазарев, Елена Темникова и группа MBAND.
Многие знаменитости вышли на красную дорожку с детьми. Всеобщее внимание к себе привлекли Юлия Началова и ее дочь Вера, которая настолько подросла, что скоро станет выше мамы. Также на мероприятии были замечены Дима Билан, Юлия Михальчик, Анфиса Чехова, Дарья Сагалова, Леонид Слуцкий и другие звезды.
Фото: пресс-служба