В минувший понедельник, 17 февраля, в Москве состоялась церемония вручения премии «Пара Года — 2020», организованная журналом MODAtopical при поддержке JuliToo. Ведущими стали Стас и Юлия Костюшкины. Призы вручала главный редактор журнала Оксана Федорова. В зале были замечены Екатерина и Александр Стриженовы, Наталья Сенчукова и Викторы Рыбин, Юлианна Караулова и Андрей Черный, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Саша Савельева и Кирилл Сафонов, Саша ST и беременная Ассоль, Александр и Анжелика Ревва, Олеся Судзиловская и Сергей Дзебань, Доминик Джокер и Екатерина Кокорина, Елена Летучая. Фото и видео: Екатерина Ширинкина, instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!