Роскошная Высоцкая, постройневшая Пугачева и другие звезды посетили премьеру фильма Кончаловского «Грех»

В минувший понедельник, 11 ноября, в московском киноцентре «Октябрь» прошла российская премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех». Картина о многогранности художника и процессе рождения его бессмертных шедевров, над которой режиссер работал не один год, уже была показана ранее на Римском международном кинофестивале.

Одну из заметных, хоть и эпизодических ролей, сыграла жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая. На мероприятии она была в черном платье-смокинге и роскошных украшениях.