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Роскошная Высоцкая, постройневшая Пугачева и другие звезды посетили премьеру фильма Кончаловского «Грех»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Екатерина Ширинкина

Юлия Высоцкая поддержала Андрея Кончаловского на премьере фильма «Грех».

В минувший понедельник, 11 ноября, в московском киноцентре «Октябрь» прошла российская премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех». Картина о многогранности художника и процессе рождения его бессмертных шедевров, над которой режиссер работал не один год, уже была показана ранее на Римском международном кинофестивале.

Одну из заметных, хоть и эпизодических ролей, сыграла жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая. На мероприятии она была в черном платье-смокинге и роскошных украшениях.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Фото: Екатерина Ширинкина

Порадовала всех своим присутствием и Алла Пугачева. Для редкого выхода в свет Примадонна выбрала черный брючный костюм и шляпу.

Алла Пугачева и Александр Домогаров

Фото: Екатерина Ширинкина

Фильм с участием итальянских актеров снят на итальянском языке с включением местных диалектов.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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