Роскошная Высоцкая, постройневшая Пугачева и другие звезды посетили премьеру фильма Кончаловского «Грех»
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Фото: Екатерина Ширинкина
В минувший понедельник, 11 ноября, в московском киноцентре «Октябрь» прошла российская премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех». Картина о многогранности художника и процессе рождения его бессмертных шедевров, над которой режиссер работал не один год, уже была показана ранее на Римском международном кинофестивале.
Одну из заметных, хоть и эпизодических ролей, сыграла жена режиссера, актриса Юлия Высоцкая. На мероприятии она была в черном платье-смокинге и роскошных украшениях.
Фото: Екатерина Ширинкина
Порадовала всех своим присутствием и Алла Пугачева. Для редкого выхода в свет Примадонна выбрала черный брючный костюм и шляпу.
Фото: Екатерина Ширинкина
Фильм с участием итальянских актеров снят на итальянском языке с включением местных диалектов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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