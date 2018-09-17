Роскошная Скарлетт Йоханссон, элегантная Хайди Клум и другие звезды поздравили победителей премии «Эмми-2018»

Только что в Лос-Анджелесском театре Microsoft завершилась 70-я церемония вручения премии «Эмми». На красной дорожке был повышен градус элегантности, а на сцене царили настоящие страсти: новая пара, предложение руки и сердца, неожиданные победители.
33-летняя Скарлетт Йоханссон пришла на мероприятие с 36-летним Колином Жостом. Для своей первой совместной церемонии вручения телепремии она выбрала нежное молочно-белое платье, а он — классический элегантный костюм с бабочкой. Жосту, помимо выхода с возлюбленной, предстояла важная миссия: вместе с коллегой по комедийному шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майклом Че он стал ведущим церемонии.
Крайне элегантна была супермодель Хайди Клум. Чтобы не помять платье из нежнейшего атласа, она добиралась до красной дорожки... лежа!
Во время вручения премии было сделано предложение руки и сердца. Режиссер Гленн Уайсс преподнес даме своего сердца фамильную драгоценность — кольцо, которое носила его недавно скончавшаяся мать.
Forget the #Emmy! Glenn Weiss wins for best proposal! 💍 pic.twitter.com/fC9n2TZl4C— TODAY (@TODAYshow) 18 сентября 2018 г.
Полный список победителей выглядел так:
- Лучшая актриса второго плана в комедии: Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)
- Лучший актер второго плана в комедии: Генри Уинклер, «Барри» (Barry)
- Лучший сценарий в комедийном сериале: Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)
- Лучший режиссер комедийного сериала: Эми Шерман-Палладино, «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)
- Лучшая актриса в комедии: Рейчел Броснахан, «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)
- Лучший актер в комедии: Билл Хейдер «Барри» (Barry)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Маррит Уивер, «Забытые богом» (Godless)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Джефф Дэниелс, «Забытые богом» (Godless)
- Лучшие сценаристы в мини-сериале или телефильме: Уильям Бриджес и Чарли Брукер, «Черное зеркало» (Black Mirror)
- Лучший режиссер в мини-сериале или телефильме: Райан Мерфи, «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
- Лучшая актриса в мини-сериале: Реджина Кинг, «Семь секунд» (Seven Seconds)
- Лучший актер в мини-сериале: Даррен Крис, «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
- Лучший сценарий в развлекательном шоу: Джон Малейни, «Джон Малейни: Превосходный ребенок в Радио-сити»
- Лучший режиссер в развлекательной программе: Гленн Уайсс, церемония награждения премией «Оскар»
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада» (Westworld)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале: Питер Динклэйдж, «Игра престолов» (Game of Thrones)
- Лучший сценарий к драматическому сериалу: Джоэл Филдс и Джо Вайсберг, «Американцы» (The Americans)
- Лучший режиссер драматического сериала: Стивен Долдри, «Корона» (The Crown)
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Клер Фой, «Корона» (The Crown)
- Лучший актер в драматическом сериале: Мэттью Риз, «Американцы» (The Americans)
- Лучшая развлекательная программа: «Субботним вечером в прямом эфире»
- Лучшая реалити-программа: шоу РуПола «Королевские гонки Ру Пола»
- Лучшее развлекательное ток-шоу: «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
- Лучший мини-сериал: «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)
- Лучший комедийный сериал: «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvellous Mrs Maisel)
- Лучший драматический сериал: «Игра престолов» (Game of Thrones)
Больше всего номинаций — девять — получил сериал «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений». У «Рассказа служанки» и «Атланты» — по восемь номинаций. Номинироваться на премию могли фильмы, сериалы и программы, вышедшие в эфир за период с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года.
Фото: globallookpress, instagram