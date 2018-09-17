Роскошная Скарлетт Йоханссон, элегантная Хайди Клум и другие звезды поздравили победителей премии «Эмми-2018»

Только что в Лос-Анджелесском театре Microsoft завершилась 70-я церемония вручения премии «Эмми». На красной дорожке был повышен градус элегантности, а на сцене царили настоящие страсти: новая пара, предложение руки и сердца, неожиданные победители.

33-летняя Скарлетт Йоханссон пришла на мероприятие с 36-летним Колином Жостом. Для своей первой совместной церемонии вручения телепремии она выбрала нежное молочно-белое платье, а он — классический элегантный костюм с бабочкой. Жосту, помимо выхода с возлюбленной, предстояла важная миссия: вместе с коллегой по комедийному шоу «Субботним вечером в прямом эфире» Майклом Че он стал ведущим церемонии.