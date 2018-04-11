Роскошная Родригес с Роналду, дерзкая MARUV и другие звезды устроили битву ярких нарядов на MTV EMA-2019
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Фото: EastNews
В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье прошла церемония вручения наград канала MTV Europe Music Awards.
Одной из самых ярких пар стали Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Возлюбленная и мать младшего ребенка спортсмена подчеркнула росккошные формы платьем простого кроя и насыщенного синего цвета. Босоножки, которые она выбрала, гармонировали с нарядом футбольного секс-символа — насыщенно-красным брючным костюмом и белыми футболкой и кроссовками.
Фото: Hubert Boesl/globallookpress
Популярная певица MARUV, которая была отмечена в номинации «Лучшая российская певица», пришла в латексном комбинезоне и серебристой «комбинашке» поверх него, дополнив образ латексным же бантом-«ушками».
Фото: EastNews
Джоан Смоллс и J Mena тоже появились в откровенных нарядах, а Elettra Lamborghini выбрала платье в стиле Бейонсе.
Обладательницей главной премии стала Тейлор Свифт. Организаторы премии также назвали Bad Guy Билли Айлиш лучшей композицией. Корейская группа BTS получила статуэтку за лучшее живое выступление. Лучшей рок-группой стали Green Day. «Рок-иконой» признали лидера Oasis Лайама Галлахера.
Фото: globallookpress, EastNews
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