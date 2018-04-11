Роскошная Родригес с Роналду, дерзкая MARUV и другие звезды устроили битву ярких нарядов на MTV EMA-2019

В воскресенье, 3 ноября, в испанской Севилье прошла церемония вручения наград канала MTV Europe Music Awards.

Одной из самых ярких пар стали Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Возлюбленная и мать младшего ребенка спортсмена подчеркнула росккошные формы платьем простого кроя и насыщенного синего цвета. Босоножки, которые она выбрала, гармонировали с нарядом футбольного секс-символа — насыщенно-красным брючным костюмом и белыми футболкой и кроссовками.