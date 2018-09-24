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Роскошная Кроуфорд, скромная Лопырева и другие звездные модники и модницы на Green Carpet Fashion Awards-2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Синди Кроуфорд

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Накануне вечером знаменитости со всего мира собрались в Милане на церемонии вручения модных премий GCFA-2018.

Неделя моды в Милане по традиции завершилась пышным светским событием — церемонией вручения наград за достижения в сочетании моды и экологии Green Carpet Fashion Awards. На зеленой дорожке появились не только звезды модной индустрии, но и голливудские актеры и актрисы.

Но, на наш взгляд, всех затмила нестареющая супермодель Синди Кроуфорд, блеснувшая на мероприятии в достаточно откровенном, однако не вульгарном изумрудном платье.

Была на светском рауте и наша соотечественница — модель и светская львица Виктория Лопырева, выбравшая скромное черное платье, подчеркнувшее, однако, ее тонкую талию и пышный бюст.

Также фотографам позировали Кейт Бланшетт, Джулианна Мур, Эмили Ратажковски, Эль Макферсон (кстати, получившая награду в одной из номинаций) с сыном Флинном, Колин и Ливия Ферт, Донателла Версаче, Тина Кунаки и многие другие знаменитости.

Фото: East News

Видео: Instagram

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