Роскошная Кроуфорд, скромная Лопырева и другие звездные модники и модницы на Green Carpet Fashion Awards-2018

Неделя моды в Милане по традиции завершилась пышным светским событием — церемонией вручения наград за достижения в сочетании моды и экологии Green Carpet Fashion Awards. На зеленой дорожке появились не только звезды модной индустрии, но и голливудские актеры и актрисы.

Но, на наш взгляд, всех затмила нестареющая супермодель Синди Кроуфорд, блеснувшая на мероприятии в достаточно откровенном, однако не вульгарном изумрудном платье.