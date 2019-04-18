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Роскошная Боярская, стильная Меньшова, хрупкая Зара и другие звезды прошлись по красной дорожке ММКФ-2019

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Звезды побывали на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля.

В минувший четверг, 18 апреля, в Москве открылся 41-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке были замечены Эммануил Виторган и Ирина Млодик, Любовь Толкалина с дочерью Машей, сестры Михалковы, Юлия Меньшова, Зара, Анна Хилькевич и многие другие звезды.

Внимание прессы и присутствующих привлекла Елизавета Боярская. Она пришла в великолепном черном с прозрачными вставками платье YANINA Couture и украшениях Tous.

«Прекрасное ощущение, когда работаешь-работаешь попеременно мамой и актрисой, мамой и актрисой, а тут бац, — красная ковровая дорожка. Открыли 41 Московский международный кинофестиваль», — поделилась она впечатлениями и добавила, что ближе к ночи «Золушка превратилась в тыковку» и «умчала на всех паровозных парах к семейству».

ММКФ продлится с 18 по 25 апреля. У зрителей будет возможность посмотреть как фильмы, вошедшие в основную конкурсную программу (13 работ из Италии, Франции, Японии, Ирана и 3 от российских режиссеров), так и в конкурсную программу документального и короткометражного жанров.

Россию на конкурсе представят Светлана Проскурина с фильмом «Воскресенье», Любовь Борисова с «Надо мною солнце не садится», Павел Костомаров с «Эпидемией».

Председатель жюри — корейский режиссер Ким Ки Дук.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: starface, instagram

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