Роскошная Белла Хадид, стильная Мария Миногарова и другие звезды зажгли на вечеринке Bvlgari в Риме

В минувший вторник, 19 февраля, в Риме состоялась грандиозная вечеринка, которую устроил Дом Bvlgari в честь 20-летия коллекции B. Zero1 #ICON OF THE ICONS. Звезды собрались в Parco della Musica, чтобы первыми увидеть новую кампанию B. zero1 XX Anniversary, снятую легендарным фотографом Марио Сорренти.
Звездой вечеринки стала 22-летняя модель Белла Хадит, которая является постоянным лицом модного дома. Алое платье с корсетом Versace сделало ее похожей на фарфоровую статуэтку.
29-летняя модель и блогер Мария Миногарова, которая также присутствовала на мероприятии, выбрала брючный костюм белого цвета российской марки Ushatava, черный топ Body Poetry, сумка Bvlgari дополнила стильный графичный комплект.
Гостями мероприятия также стали: леди Китти Спенсер, Лиам Пейн, Констанс Яблонски, Аваль Ашари и Сша Аляхья, Принцесса Лилли цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург, Ванван Лей, Ханнаси, Данье, Давика Хорне, Натали Келли, Виктория МакГрат, Дэйзи Лоу, Асиль Омран, Зои Хольхаузен, Лена Лейдманн, Эмилия Шуле, Майя Вай, Адам Севани, Ларсен Томпсон и многие другие.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: пресс-служба