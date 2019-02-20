Роскошная Белла Хадид, стильная Мария Миногарова и другие звезды зажгли на вечеринке Bvlgari в Риме

В минувший вторник, 19 февраля, в Риме состоялась грандиозная вечеринка, которую устроил Дом Bvlgari в честь 20-летия коллекции B. Zero1 #ICON OF THE ICONS. Звезды собрались в Parco della Musica, чтобы первыми увидеть новую кампанию B. zero1 XX Anniversary, снятую легендарным фотографом Марио Сорренти.

Звездой вечеринки стала 22-летняя модель Белла Хадит, которая является постоянным лицом модного дома. Алое платье с корсетом Versace сделало ее похожей на фарфоровую статуэтку.