Роман Курцын и Катерина Шпица стали новыми лицами популярного телеканала

Все внимание в этот вечер было приковано к Катерине Шпице и Роману Курцыну, которые стали новыми лицами телеканала TV1000 Русское Кино. Актеры победили в результате зрительского голосования, которое проводилось с помощью онлайн-платформы Fastuna. Руководство канала сообщило, что в ближайшее время Катерина и Роман будут задействованы в медиакампаниях бренда, которые пройдут под слоганом КИНЕАЛЬНО.

«Мы очень рады такому партнёрству. Катерина и Роман идеально выражают новую концепцию и миссию телеканала TV1000 Русское Кино. Молодые, энергичные, талантливые. Нашего зрителя ждут новые лица, новые впечатления, новые современные фильмы и сериалы. Мы уверены, что благодаря этой коллаборации сможем усилить внимание аудитории 25-49 лет на канале и повысить интерес не только к TV1000 Русское Кино, но и к российскому кинематографу», – отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

На презентации также представили новую айдентику и обновленный логотип TV1000 Русское Кино. В новом сезоне ожидается показ фильмов с участием Шпицы и Курцына: «Пятница», «Метро», «Экипаж», «День города», «Все или ничего», «Гуляй, Вася. Свидание на Бали», «Любовь и Монстры», «Самый Новый год!», «Успех», «Я худею», «(НЕ)идеальный мужчина», «Семь ужинов».