Роман Курцын и Катерина Шпица стали новыми лицами популярного телеканала
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Все внимание в этот вечер было приковано к Катерине Шпице и Роману Курцыну, которые стали новыми лицами телеканала TV1000 Русское Кино. Актеры победили в результате зрительского голосования, которое проводилось с помощью онлайн-платформы Fastuna. Руководство канала сообщило, что в ближайшее время Катерина и Роман будут задействованы в медиакампаниях бренда, которые пройдут под слоганом КИНЕАЛЬНО.
«Мы очень рады такому партнёрству. Катерина и Роман идеально выражают новую концепцию и миссию телеканала TV1000 Русское Кино. Молодые, энергичные, талантливые. Нашего зрителя ждут новые лица, новые впечатления, новые современные фильмы и сериалы. Мы уверены, что благодаря этой коллаборации сможем усилить внимание аудитории 25-49 лет на канале и повысить интерес не только к TV1000 Русское Кино, но и к российскому кинематографу», – отмечает генеральный директор Viasat Алексей Кроль.
На презентации также представили новую айдентику и обновленный логотип TV1000 Русское Кино. В новом сезоне ожидается показ фильмов с участием Шпицы и Курцына: «Пятница», «Метро», «Экипаж», «День города», «Все или ничего», «Гуляй, Вася. Свидание на Бали», «Любовь и Монстры», «Самый Новый год!», «Успех», «Я худею», «(НЕ)идеальный мужчина», «Семь ужинов».
Фото: Пресс-служба
Екатерина для мероприятия выбрала атласное платье изумрудного цвета, подчеркивающее ее стройную фигуру. Образ дополнили прическа – актриса собрала волосы – и вечерний макияж с акцентом на глазах. Шпица отметила, что очень рада стать новым лицом TV1000 Русское Кино.
«Мне нравится смотреть фильмы именно по телевизору. Я чувствую единение с людьми, которые так же вечером садятся за просмотр кино. Задача кинематографа – находить общие точки соприкосновения людей, передавать ценности, которые будут понятны всем. И я очень рада стать лицом TV1000 Русское Кино. Этот телеканал транслирует взгляды, которые мне близки. Я уверена, что у нас получится интересный совместный проект», - добавила актриса.
Фото: Пресс-служба
Роман вчера появился в сером костюме-двойке, а под жилет надел черную футболку. Все, конечно же, обратили внимание на его атлетическое телосложение.
«Я занимаюсь своим делом, которому посвятил всю жизнь. В Ярославле у меня команда каскадеров, свой театр. Мой принцип – объяснять все на личном примере. И меня очень заряжает возможность мотивировать молодежь, наше будущее поколение. Сотрудничество с TV1000 Русское Кино – еще один рычаг для этого. Телеканал держит марку и ориентирован, в том числе, на молодое поколение. Для меня большая гордость – стать лицом TV1000 Русское Кино», - рассказал Курцын о новом проекте.
Фото: Пресс-служба
Гостями мероприятия также стали: Ирина Безрукова, Светлана Камынина, Алика Смехова, Михаил Тройник, Анна Цуканова-Котт, Михаил Горевой, Мария Андреева, Маргарита Аброськина, Ирина Чайковская, Анна Слю, Алексей Филимонов, Алена Чехова, DJ Грув, Юлия Хамитова, Наталья Швец, Валерия Кожевникова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Напомним, что новом телесезоне зрителей TV1000 Русское Кино ждут современные российские фильмы и сериалы. Для продвижения будет использована креативная концепция - «живые» постеры с анимированным изображением Катерины Шпицы и Романа Курцына. Группа компаний Viasat, в которую входит телеканал, надеется, что актеры привлекут внимание телезрителей к премьерам и новым проектам TV1000 Русское Кино.
Фото: Пресс-служба