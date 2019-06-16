Вилкова, Абрамович, Чиповская и другие звезды на премьере фильма «Выше неба»

Стоит отметить, что «Выше неба» — не первая картина Оксаны, которую она привезла на «Кинотавр». В 2016 году режиссер получила Гран-при фестиваля за фильм «Хороший мальчик». Фильм «Выше неба» повествует о молодой девушке, которая проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…