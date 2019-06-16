Вилкова, Абрамович, Чиповская и другие звезды на премьере фильма «Выше неба»

15 июня в Зимнем театре в Сочи прошел премьерный показ фильма Оксаны Карас «Выше неба». Лента входит в конкурсную программу 30-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Среди первых зрителей драмы были замечены Роман Абрамович, Александр Петров, Анна Чиповская, Аглая Тарасова, Нонна Гришаева с супругом Александром Нестеровым и многие другие.
Фото: Пресс-служба
На суд зрителей и строгого жюри фильм представили актеры, сыгравшие главные роли в «Выше неба» — Таисия Вилкова, Виктория Толстоганова, Филипп Авдеев — и режиссер Оксана Карас, которая находится на последних неделях беременности.
Фото: Пресс-служба
Стоит отметить, что «Выше неба» — не первая картина Оксаны, которую она привезла на «Кинотавр». В 2016 году режиссер получила Гран-при фестиваля за фильм «Хороший мальчик». Фильм «Выше неба» повествует о молодой девушке, которая проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…
В широкий прокат картина «Выше неба» выйдет 27 июня. Билеты на фильм вы можете приобрести здесь.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: пресс-служба
Видео: YouTube/iVideos
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